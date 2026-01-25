قوافل بيطرية مكثفة بسوهاج تخدم 213 مستفيدًا وتُدرب 60 طبيبًا

في إطار التعاون والشراكة بين مديرية الطب البيطري بسوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بالمحافظة، جرى تنفيذ عدد من القوافل الطبية البيطرية الشاملة، والتي نفذها أساتذة معهد التناسليات الحيوانية.

برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد نجيب مشرف القافلة، وبمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء المعهد.

قافلة بيطرية شاملة

وضم فريق القوافل كل من الأستاذ الدكتور أحمد المسيري، والأستاذ الدكتور سعيد ضبش، والأستاذ الدكتور ناصف سعد، أطباء معهد التناسليات الحيوانية، إلى جانب مشاركة فعالة من مديرية الطب البيطري بسوهاج، بقيادة الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام المديرية.

كما شارك من المديرية عدد من القيادات الطبية المتخصصة، من بينهم الدكتور محمود عبد الغني مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة ريهام رأفت مدير إدارة الرعاية التناسلية، والدكتورة دنيا طاهر مدير إدارة الإرشاد، بالإضافة إلى عدد كبير من أطباء المديرية والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت القوافل البيطرية عدة مناطق ومراكز على مستوى محافظة سوهاج، أبرزها مركز سوهاج، وقرية الحواويش بمركز أخميم، وعرابة أبو دهب وتونس بمركز سوهاج، وقرية الكولة بأخميم، وقرية سفلاق بمركز ساقلته، حيث لاقت القوافل تعاونًا كبيرًا من الأهالي والمربين.

وأسفرت جهود القوافل عن الوصول إلى 802 حالة بيطرية، استفاد منها 213 مواطنًا، إلى جانب تدريب 60 طبيبًا من الوحدات والمراكز البيطرية أثناء تنفيذ القوافل، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية.

كما تم فحص وعلاج 195 حيوانًا تناسليًا، وإجراء 25 عملية جراحية، ورش 98 حيوانًا وعلاجهم ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 408 حيوانات لمكافحة الطفيليات، فضلًا عن علاج 76 حيوانًا من الأمراض الباطنية، في خطوة تعكس الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية بالمحافظة.