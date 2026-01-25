قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل بيطرية مكثفة بسوهاج تخدم 213 مستفيدًا وتُدرب 60 طبيبًا

جانب من القافلة بسوهاج
جانب من القافلة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار التعاون والشراكة بين مديرية الطب البيطري بسوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بالمحافظة، جرى تنفيذ عدد من القوافل الطبية البيطرية الشاملة، والتي نفذها أساتذة معهد التناسليات الحيوانية.

برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد نجيب مشرف القافلة، وبمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء المعهد.

قافلة بيطرية شاملة

وضم فريق القوافل كل من الأستاذ الدكتور أحمد المسيري، والأستاذ الدكتور سعيد ضبش، والأستاذ الدكتور ناصف سعد، أطباء معهد التناسليات الحيوانية، إلى جانب مشاركة فعالة من مديرية الطب البيطري بسوهاج، بقيادة الدكتور أحمد حمدي محمد مدير عام المديرية.

كما شارك من المديرية عدد من القيادات الطبية المتخصصة، من بينهم الدكتور محمود عبد الغني مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتورة ريهام رأفت مدير إدارة الرعاية التناسلية، والدكتورة دنيا طاهر مدير إدارة الإرشاد، بالإضافة إلى عدد كبير من أطباء المديرية والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة.

وشملت القوافل البيطرية عدة مناطق ومراكز على مستوى محافظة سوهاج، أبرزها مركز سوهاج، وقرية الحواويش بمركز أخميم، وعرابة أبو دهب وتونس بمركز سوهاج، وقرية الكولة بأخميم، وقرية سفلاق بمركز ساقلته، حيث لاقت القوافل تعاونًا كبيرًا من الأهالي والمربين.

وأسفرت جهود القوافل عن الوصول إلى 802 حالة بيطرية، استفاد منها 213 مواطنًا، إلى جانب تدريب 60 طبيبًا من الوحدات والمراكز البيطرية أثناء تنفيذ القوافل، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية.

كما تم فحص وعلاج 195 حيوانًا تناسليًا، وإجراء 25 عملية جراحية، ورش 98 حيوانًا وعلاجهم ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 408 حيوانات لمكافحة الطفيليات، فضلًا عن علاج 76 حيوانًا من الأمراض الباطنية، في خطوة تعكس الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الخدمات البيطرية بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قافلة بيطرية قافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

بابي جاي

لاعب "أسود التيرانجا" يتحدى فرنسا: السنغال لا تخشى الكبار في كأس العالم

شيكابالا

أحمد فتوح : شيكابالا أحرف لاعب وكان المفروض يلعب في برشلونة

زيسكو الزامبي

مجموعة الزمالك بـ الكونفدرالية| زيسكو الزامبي يعلن عن 3 صفقات سوبر

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد