يوفينتوس يتقدم بهدف نظيف أمام نابولي بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام ضيفه نابولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي

أحرز هدف التقدم ليوفنتوس اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء

تشكيل يوفنتوس ضد نابولي

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو – جيلسون بريمر – لويد كيلي.

خط الوسط الدفاعي: أندريا كامبياسو – خيفرين تورام – مانويل لوكاتيلي – ويستون ماكيني.

خط الوسط الهجومي: كينان يلدز – فرانشيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد.