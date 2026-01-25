قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نقل رفات والديه إلى مدفن داخل بيته.. صاحب مقابر والدي رفض تواجدهما لديه

صاحب المدفن في بيته بقنا
صاحب المدفن في بيته بقنا
إسلام دياب

كشفت التحريات حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص ببناء مدفن داخل حوش منزله بقنا.

وأفادت عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط صاحب المنزل الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).

بسؤاله قرر بقيامه بنقل رفات والده ووالدته المتوفيان "منذ عدة سنوات" من أحد المدافن الخاصة بإحدى العائلات لمدفن آخر قام بإعداده داخل منزله لخلاف بينه وبين صاحب المدفن  لرفضه بيع أحد المنازل "يمتلك حصة ميراثية به"، مما دفع صاحب المدفن بإخطاره برفضه استمرار دفن والده ووالدته بذات المدفن مما دفعه لارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواقع التواصل الاجتماعي مدفن مدفن خاص صاحب المدفن في بيته قنا

