«طريق للسماء».. كتاب للدكتورة نهاد صبيح يعيد الاعتبار لمعنى السعي والارتقاء

صدر حديثًا كتاب «طريق للسماء» للدكتورة نهاد صبيح، في عمل فكري–إنساني جديد يضيف إلى المكتبة العربية صوتًا هادئًا وعميقًا، يعيد قراءة الرحلة البشرية من زاوية القيم، والمعنى، والبحث الدائم عن النور وسط تعقيدات الواقع.

يحمل الكتاب عنوانًا دالًا على روحه؛ حيث لا تُفهم “السماء” بوصفها مكانًا فحسب، بل باعتبارها حالة من الصفاء والسمو الأخلاقي والاتزان الداخلي. ومن خلال لغة شفافة ورؤية تأملية، تمضي الكاتبة بالقارئ في رحلة بين أسئلة الوجود، وتحديات الحياة، وضرورة أن يبقى الإنسان ممسكًا بخيط الأمل مهما اشتدت العواصف.







ويأتي الغلاف معبرًا عن هذا المعنى؛ إذ تصطف السلالم صعودًا في فضاء مفتوح، تتسلقها شخصيات من خلفيات متعددة، في استعارة بصرية قوية تؤكد أن طريق الارتقاء متاح للجميع، وأن الاختلاف لا يلغي وحدة الهدف: البحث عن معنى أسمى للحياة.

الدكتورة نهاد صبيح، صاحبة تجربة أكاديمية وإنسانية ثرية، تمزج في هذا العمل بين العمق الفكري واللمسة الوجدانية، فتقدّم نصًا يخاطب العقل والقلب معًا، ويطرح تساؤلات حول: كيف نحيا؟ ولماذا نكافح؟ وأين نقف من ذواتنا حين تضيق بنا الأرض؟

وفي إطار التفاعل المباشر مع القرّاء، من المقرر أن تشارك الكاتبة بكتابها في ندوة خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تناقش خلالها أفكار «طريق للسماء» وتفتح حوارًا حيًا حول فلسفته ورسائله الإنسانية، في خطوة تعكس ما يحمله العمل من قابلية للنقاش والتأمل المشترك.

ويمثل «طريق للسماء» إضافة نوعية إلى أدب التنمية الروحية والإنسانية، ليس بوصفه كتاب إرشادات مباشرة، بل بوصفه مرآة يواجه فيها القارئ نفسه، ويستعيد عبرها قدرته على التأمل، والمراجعة، واختيار الطريق الذي يليق بكرامته الإنسانية.



