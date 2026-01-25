ياسمين حربي عازفة هارب: أنا من محبي محمد منير

قالت عازفة “ هارب ” ياسمين حربي في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، علي شاشة قناة الحياة، في ضيافة الإعلامي عمرو الليثي، في فقرة فنية خاصة وابنها علي، إن العمل والعزف به قدر كبير من الصعوبة ولابد ان نتواجد في الأعياد والمناسبات في ظل اي ظروف، واحب جدا اعزف اغاني مصرية علي " الهارب "

كما اجابت علي السؤال هل العزف علي الة " هارب" صعب؟، قائلة :"انها بالتاكيد تحتاج الي تكنيك معين وامكانات فنية مشيرة الي انها من جيل الاوائل في العزف علي الالة في مصر ، وكيف قامت بتصنييع الة الهارب بيدها وهي الة فرعونية وموجودة علي جدران المعابد ولكنها حاليا موجودة في أوروبا وسعرها يتعدي التليفون جنيه ومن هنا كانت الضرورة بتصنيع تلك الالة داخل مصر ، كما قدمت أصغر عازفة علي الة الهارب وهي ابنتها ندي".

كما تحدثت عن مشاركتها مع الموسيقار الشهير عمرو سليم، مشيرة إلى أنها كانت تجربة رائعة في مكس موسيقي بين الة " هارب " وآلة البيانو وقمنا اغنية " حاجة غريبة " للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية.

كما تحدثت عن تجربتها مع الكينج محمد منير، اجابت :"كنت اعشق اغاني محمد منير وايضاً موسيقي يحيي خليل ، وتواصلت معاه انني من جمهورك وانا اعزف علي الة " هارب “ وقلت له شاهدني في التليفزيون من خلال برنامج موسيقيي ووجدته يتواصل معي وشكرني جدا وقال لي ستكوني معي وكانت مفاجأة وان هناك حفلة لتكريم الزعيم عادل بالاوبرا وتحدث معي الكينج محمد منير انني سأكون معه في حفل تكريم الزعيم عادل امام وبدون فرقة موسيقية ، وقدمنا ثلاث اغاني وكانت بداية رائعة ومن وقتها كنت اكون معه كضيفة”.