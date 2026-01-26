قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة بنها تشارك في رحلة قطار الشباب "الأقصر وأسوان"

جانب من الرحلة
جانب من الرحلة
إبراهيم الهواري

شارك وفد طلابي من جامعة بنها في فعاليات قطار الشباب (رحلة الأقصر وأسوان)، وذلك ضمن البرامج التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرّف على المقومات الحضارية والسياحية لمصر، وتنمية روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات  لتعزيز الوعي لدى الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات.


وأضاف " الجيزاوي " أن مشاركة وفد طلابي من الجامعة في قطار الشباب فرصة متميزة للاطلاع على المعالم التاريخية والحضارية بمحافظتي الأقصر وأسوان، بما يسهم في رفع الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب

