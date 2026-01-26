قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
محافظات

تخرج أول دفعة في كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، مناقشات مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ إنشاء الكلية، وتمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة الأكاديمية.


وخلال جولته، اطلع رئيس الجامعة على عدد من مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، واستمع إلى عروض تفصيلية حول أفكار المشروعات وما تتضمنه من حلول هندسية مبتكرة وتطبيقات عملية، عكست مستوى التأهيل العلمي والعملي الذي اكتسبه الطلاب على مدار سنوات دراستهم، حيث قدم الطلاب مشروعات مبتكرة ومميزة تناولت قضايا واقعية واحتياجات مجتمعية متنوعة.

احتياجات سوق العمل 

وأعرب الدكتور تامر سمير عن تقديره للمستوى المتميز للمشروعات وجودتها، مشيدًا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والبحث التطبيقي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تقديم تعليم جامعي حديث يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن مناقشة مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة تُجسد ثمرة عمل متكامل وتعاون مستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة والتميز في سوق العمل.


من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية الهندسة تعكس فكرًا إبداعيًا وقدرة على توظيف المعرفة العلمية في تطبيقات عملية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير البرامج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية الحديثة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.


وأوضح الدكتور محمود الرفاعي، مدير برامج كلية الهندسة، أن مشروعات التخرج جاءت ثمرة جهد علمي وبحثي مكثف، نتج عن تكامل الدراسة النظرية مع التدريب العملي، مؤكدًا أن الكلية تحرص على توجيه الطلاب نحو الابتكار والعمل الجماعي وتنفيذ مشروعات تلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، وتعزز من قدراتهم الهندسية والتطبيقية.


وفي ختام الجولة، حرص الدكتور تامر سمير على تهنئة الطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، ومؤكدًا استمرار دعم جامعة بنها الأهلية لأبنائها وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الأهلية بنها

