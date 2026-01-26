تخرج أول دفعة في كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

تفقد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، مناقشات مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ إنشاء الكلية، وتمثل محطة فارقة في مسيرة الجامعة الأكاديمية.



وخلال جولته، اطلع رئيس الجامعة على عدد من مشاريع التخرج المقدمة من الطلاب، واستمع إلى عروض تفصيلية حول أفكار المشروعات وما تتضمنه من حلول هندسية مبتكرة وتطبيقات عملية، عكست مستوى التأهيل العلمي والعملي الذي اكتسبه الطلاب على مدار سنوات دراستهم، حيث قدم الطلاب مشروعات مبتكرة ومميزة تناولت قضايا واقعية واحتياجات مجتمعية متنوعة.

احتياجات سوق العمل

وأعرب الدكتور تامر سمير عن تقديره للمستوى المتميز للمشروعات وجودتها، مشيدًا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والبحث التطبيقي، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تقديم تعليم جامعي حديث يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن مناقشة مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة تُجسد ثمرة عمل متكامل وتعاون مستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، وتسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة والتميز في سوق العمل.



من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية الهندسة تعكس فكرًا إبداعيًا وقدرة على توظيف المعرفة العلمية في تطبيقات عملية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير البرامج الدراسية بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية الحديثة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.



وأوضح الدكتور محمود الرفاعي، مدير برامج كلية الهندسة، أن مشروعات التخرج جاءت ثمرة جهد علمي وبحثي مكثف، نتج عن تكامل الدراسة النظرية مع التدريب العملي، مؤكدًا أن الكلية تحرص على توجيه الطلاب نحو الابتكار والعمل الجماعي وتنفيذ مشروعات تلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، وتعزز من قدراتهم الهندسية والتطبيقية.



وفي ختام الجولة، حرص الدكتور تامر سمير على تهنئة الطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، ومؤكدًا استمرار دعم جامعة بنها الأهلية لأبنائها وتشجيعهم على الإبداع والتميز.