قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

البحر لا يرحم| قبطان مصري ينقذ مهاجرا إفريقيا بعد غرق مركب غير شرعية.. والبطل: سبحان من نجى يونس في بطن الحوت

القبطان مع المهاجر الإفريقي
القبطان مع المهاجر الإفريقي
خاص صدى البلد

في بحرٍ لا يرحم، وبين أمواجٍ تبتلع الأرواح، ظهر معدن ابن البلد الأصيل القبطان أحمد عمر شفيق عبدالعال ابن نجوع الصوامعة في سوهاج الذي تمكن بمساعدة طاقم سفينته من إنقاذ مهاجر إفريقي من عرض البحر بعدما غرق 50 من مستقلي المركب غير الشرعية.

القبطان أحمد عمر

فقد كتب الله على يدي القبطان أحمد عمر نجاة روحٍ واحدة، بعد فاجعة أودت بحياة العشرات في عرض المتوسط، فما فعله لم يكن مجرد إنقاذ؛ بل إنسانية، شهامة، ورحمة في زمنٍ قلّ فيه النجاة، ذلك القبطان الذي شرف بلدِه، ورفع رأس أهله، وأكد أن الخير ما زال حيًا في أبناء الصعيد الشرفاء.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، كانت في يوم 22 يناير الحالي وتحديدا الساعة 2 الظهر، حيث كانت السفينة "ستار" وعلي متنها طاقم مصري مبحرة من تونس وفي طريقها لتركيا، وكان قبطان السفينة هو المصري أحمد عمر ابن قرية الصوامعة في سوهاج.

وأثناء إبحار السفينة تلقى الطاقم رسائل استغاثة عبر أجهزة الطوارئ، بوجود مركب غير شرعية وعلي متنها حوالي 51 مهاجرا خرجت من ميناء مدينة صفاقس، حيث انقطعت الاتصالات بالمركب فجأة قبل 24 ساعة مع احتمال غرقها جنوب مالطا واحتمال وجود وفيات بشكل مأساوي.

وبتتبع طاقم السفينة لإحداثيات المركب، تبين أن المركب غرقت علي بعد مسافات ليست بعيدة عن السفينة، فرفض القبطان أن يكمل طريقه دون التدخل لنجدة الغرقى، وبدأ القبطان والطاقم في البحث في البحر عن وجود أي أحياء من رواد المركب غير الشرعي.

وفور مرور السفينة قرب الإحداثيات عثر على براميل وقطع صفيح تطفوا على سطح المياه، ثم بدأت تظهر معالم لبشر ولكن للأسف كلهم غرقى ما بين نساء ورجال وأطفال، وكلما يجد جثة يقول "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ووسط الفاجعة والحزن، وبعدما كان القبطان قد قرر استكمال طريقه، عثر على شخص إفريقي يدعي "رمضان كونتي" يلوح له بيده ويستغيث وحوله شقيقه وزوجته وأبنائهما غرقى بعد مرور أكتر من 24 ساعة عليهم في البحر.

القبطان مع المهاجر الإفريقي

فهرع القبطان أحمد تاركا كبينة القيادة وجري حتى آخر السفينة وقال للإفريقي: "متخافش انا هطلعك متخافش , هلف وأرجع لك مش هسيبك!"، وكلف كل طاقم السفينة بالاستعداد لإنقاذ الإفريقي وتكاتفوا جميعا وسحبوه وسط هتافات "الله أكبر, الحمدلله".

تعليق القبطان أحمد عمر

وتعليقا على ذلك، قال القبطان أحمد عمر: "عملية إنقاذ طاقم الباخرة ستار لشاب أفريقي كان علي متن قارب هجرة غير شرعية في حوض المتوسط شرق دولة تونس وجنوب جزيرة مالطا بتاريخ 22.01.2026".

وأضاف: "سبحان من نجي يونس في بطن الحوت.. تم إنقاذ الشاب رمضان كونتي من دولة سيراليون .. والذي كان علي متن قارب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط شرق دولة تونس وجنوب جزيرة مالطا.. للأسف تم فقدان ٥٠ شخصا من أصل ٥١ شخصا كانوا علي متن القارب.. ولكن يشاء القدر أن ننقذ هذا الشاب بعد أن ظل لأكثر من ٢٤ ساعة في درجة حرارة مياه تكاد أن تصل للتجمد وفي بحر عال وتيار قوي في معجزة من الله عزّ وجل".

وأضاف القبطان: "يشاء القدر أن نمر من خط سير بالقرب من موقع غرق القارب وأن أراه من غرفة القيادة أثناء الوردية.. الحمد الله كنا سببا وأداء لإرادة الله عزّ وجل في إنقاذ هذا الشاب والذي هو أبً لطفل عمره ٧ سنوات قرر أن يخاطر بحياته من أجل أن يبني مستقبل أفضل لأسرته".

واختتم: "للأسف الجانب المأساوي أيضاً أن يفقد رمضان أخاه وزوجة أخيه وابن أخيه الذين كانوا معه علي متن القارب بالإضافة إلي ٤٧ شخصا من جنسيات مختلفة من الدول الإفريقية فقدوا حياتهم في مخاطرة للهروب من حياة قاسية ومن أجل السعي للبحث عن لقمة العيش.. وا أسفاه علي ما رأيناه من جثث لشباب وشبات في مقتبل العمر كانت تطفو أمامنا في منظر تقشعر له الأبدان.. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يعوضهم خير علي ما عانوه قبل وفاتهم.. ولكن الجانب المشرق والإيجابي إننا تمكنا من إنقاذ هذا الشاب وتم نقله إلي خفر السواحل لدولة ملطا معافاً وسالماً بعد أن تمت عميلة الإنقاذ بنجاح".

القبطان أحمد عمر قبطان مصري مركب هجرة غير شرعية غرق مركب مهاجر إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

متهم

نصاب العلاج الروحانى .. القصة الكاملة لابتزاز صاحب حساب "الشيخة أميرة المصرية" في أسيوط

حريق بالمنيا

تفاصيل السيطرة على 3 حرائق في ثلاث محافظات وإنقاذ المواطنين

وزيرة التنمية المحلية

سرعة إنجاز طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة.. تفاصيل التعاون بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد