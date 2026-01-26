الشرقية.. تقديم الخدمة الطبية لـ 650 مواطن بمنية المكرم

أكد الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الاستثنائية بمركز شباب منية المكرم، بمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يوم واحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ٣ عيادات، تضم تخصصات "الباطنة العامة، الأطفال، النساء والتوليد"، لخدمة أهالي المنطقة، والأماكن المحيطة بها، كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ضمن فعاليات القافلة الاستثنائية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٠٨ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لعدد ٢٨١ مواطن، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وفحص عدد ٧٤ مواطن ضمن مبادرة "١٠٠ مليون صحة".

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.