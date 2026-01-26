قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
محافظات

الشرقية.. تقديم الخدمة الطبية لـ 650 مواطن بمنية المكرم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الاستثنائية بمركز شباب منية المكرم، بمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يوم واحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ٣ عيادات، تضم تخصصات "الباطنة العامة، الأطفال، النساء والتوليد"، لخدمة أهالي المنطقة، والأماكن المحيطة بها، كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين ضمن فعاليات القافلة الاستثنائية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٣٠٨ مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لعدد ٢٨١ مواطن، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وفحص عدد ٧٤ مواطن ضمن مبادرة "١٠٠ مليون صحة".

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة مديرية الشئون الصحية مركز ومدينة فاقوس

