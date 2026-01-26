آثار الأقصر تنقذ طريق الكباش من حرائق محتملة.. السر هنا

نفذت منطقة آثار الأقصر حملة لإزالة نبات العاقول والحشائش بطريق الكباش بالأقصر، وذلك في إطار الحرص على حماية الآثار المصرية العظيمة من أي أضرار محتملة أو مخاطر حرائق، والحفاظ على المظهر الحضاري للموقع الأثري.

إزالة نبات العاقول والحشائش بطريق الكباش

تأتي هذه الأعمال ضمن جهود منطقة آثار الأقصر المستمرة لحماية المعابد الأثرية وصونها، والحفاظ على جمالها ونظافتها بما يليق بقيمتها التاريخية والحضارية.

وتقدمت منطقة آثار الأقصر بالشكر والتقدير لعمالها على ما يبذلونه من جهود كبيرة ومخلصة في هذا العمل المتواصل، حفاظًا على تراث مصر الخالد.

على جانب آخر تفقد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر الأعمال الجارية لتنظيف وتجميل طريق الكباش، التي تشمل إزالة نبات العِاقول والحشائش ورفع المخلفات على طول الطريق، وذلك بطول 2 كيلومتر و700 متر، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لأحد أهم المزارات الأثرية بالمحافظة.



إزالة الحشائش من طريق الكباش

