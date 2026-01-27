بحجم صغير.. أسعار ومواصفات جيلي GX3 PRO في السعودية

قدمت جيلي الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها GX3 PRO، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة ذات الطابع الرياضي، مع باقة كبيرة من التجهيزات، تتضن وسائل الحماية، وعناصر التحكم.

الأبعاد الخارجية وتصميم السيارة

تنتمي جيلي GX3 PRO إلى فئة الكروس أوفر الصغيرة، وهو ما يظهر بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 4,005 مم، مع عرض يصل إلى 1,760 مم، وارتفاع 1,575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,480 مم، إلى جانب مساحة داخلية كافية لخمسة ركاب، أما سعة صندوق الأمتعة فتبلغ 250 لترًا.

جيلي GX3 PRO

تأتي المصابيح الأمامية بتقنية الهالوجين، مدعومة بإضاءة نهارية LED، بينما تعتمد المصابيح الخلفية على تقنية LED بالكامل، وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا جانبية تدعم الضبط الكهربائي والتدفئة، وتتوفر فتحة سقف في الفئة العليا.

المحرك والأداء واستهلاك الوقود

تعتمد جيلي GX3 PRO على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، دون تقنيات هجينة، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 102 حصان، مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT، فيما يبلغ معدل كفاءة استهلاك الوقود حوالي 13.5 كم لكل لتر.

جيلي GX3 PRO

أنظمة السلامة وتجهيزات المساعدة

تقدم GX3 PRO حزمة أمان أساسية تشمل التجهيزات وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة، ومساعد صعود المرتفعات، وحساسات الركن الخلفية، مع كاميرا رؤية خلفية في الفئة الأعلى.

جيلي GX3 PRO

تتسع المقصورة لخمسة ركاب بتوزيع تقليدي، مع فرش مقاعد من الجلد في الفئات الأعلى، المقاعد الأمامية تدعم التعديل اليدوي، فيما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف.

وتشمل التجهيزات شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات، تدعم الاتصال عبر البلوتوث وعكس شاشة الهاتف الذكي، إلى جانب شاشة عدادات صغيرة بقياس 3.5 بوصة، كما يتوفر نظام تكييف إلكتروني.

جيلي GX3 PRO

الأسعار في السوق السعودي

قدمت جيلي GX3 PRO في السعودية بأسعار تتراوح بين 55,685 ريال و57,985 ريال سعودي.