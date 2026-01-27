قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. الفوز بـ 4 جوائز للتميز الحكومي وتدريب مشترك لمجابهة السيول

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 26 /1 /2026 أحداثا متنوعة.

فضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن فوز المحافظة بـ 4 جوائز يعكس نجاحها فى ملف التطوير والتحديث ، وغيرها من ملفات العمل العام حيث فازت المحافظة بالمركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقروى فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقروى غرب أسوان وذلك ضمن أفضل 5 قرى بجائزة المؤسسة المتميزة فئة القرى ، فيما تم ترشيح مدن أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن بجائزة المؤسسة المتميزة فئة المراكز والمدن ، كما فازت منى عبد العزيز بجائزة أفضل ثانى مدير إدارة .


أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور
 

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة ، وذلك بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74 .

ويأتى ذلك فى أجواء وطنية مليئة بروح الإنتماء والولاء بما يعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 ..صور

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات اليوم الثانى من المشروع العملى التدريبى السنوى ( صقر 163 ) ، الذى يعتبر أحد أهم البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة .


محافظ أسوان يشيد بتكامل الجهود خلال تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء أ.ح هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث.


تنفيذ مشروع تدريب عملى مشترك صقر 163 لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

بورتو وجل فسنتي

بورتو يهزم جل فيسنتي بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي

الأهلي

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد