أخبار أسوان.. الفوز بـ 4 جوائز للتميز الحكومي وتدريب مشترك لمجابهة السيول

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 26 /1 /2026 أحداثا متنوعة.

فضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن فوز المحافظة بـ 4 جوائز يعكس نجاحها فى ملف التطوير والتحديث ، وغيرها من ملفات العمل العام حيث فازت المحافظة بالمركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقروى فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقروى غرب أسوان وذلك ضمن أفضل 5 قرى بجائزة المؤسسة المتميزة فئة القرى ، فيما تم ترشيح مدن أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن بجائزة المؤسسة المتميزة فئة المراكز والمدن ، كما فازت منى عبد العزيز بجائزة أفضل ثانى مدير إدارة .



أسوان تفوز بـ 4 جوائز للتمييز الحكومى.. صور



قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة ، وذلك بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74 .

ويأتى ذلك فى أجواء وطنية مليئة بروح الإنتماء والولاء بما يعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 ..صور

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بحضور فعاليات اليوم الثانى من المشروع العملى التدريبى السنوى ( صقر 163 ) ، الذى يعتبر أحد أهم البرامج التدريبية الهادفة إلى دعم منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة .



محافظ أسوان يشيد بتكامل الجهود خلال تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء أ.ح هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بتفقد موقع إصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر 163 " لمجابهة الأزمات والكوارث.



تنفيذ مشروع تدريب عملى مشترك صقر 163 لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان