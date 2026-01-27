برلمانية: الثروة الحيوانية ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي ودعم منظومة الطب البيطري ضرورة

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي في مصر، مشددة على أن دعم منظومة الطب البيطري وتعزيز قدرات الأطباء البيطريين يعد ضرورة وطنية لمواجهة الأمراض الوبائية وحماية الصحة العامة.

وقالت الأتربي، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الثاني للحمى القلاعية الذي نظمته نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصحة الحيوانية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الغذائي، لافتة إلى أن الوقاية والتدخل المبكر يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض العابرة للحدود.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الأطباء البيطريين يقومون بدور محوري وحيوي في حماية صحة العامة من خلال جهودهم في مكافحة الأمراض المشتركة ومتابعة سلامة الغذاء، مؤكدة فخرها بانتمائها لمهنة الطب البيطري، ودعمها الكامل لكل المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للعاملين بالقطاع.

وشهد المؤتمر حضور عمداء كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ووكلاء وزارة الزراعة، إلى جانب نخبة من الأطباء البيطريين من محافظة الدقهلية ومحافظات وجه بحري، في تجمع علمي ومهني ناقش أحدث الآليات العلمية لمواجهة مرض الحمى القلاعية، وسبل تطوير منظومة التحصين والوقاية.

وفي ختام كلمتها، وجهت الدكتورة داليا الأتربي الشكر والتقدير لنقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية، ولجميع القائمين على تنظيم المؤتمر، مثمنة الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطب البيطري ودعم كوادره باعتبارهم أحد أعمدة التنمية المستدامة