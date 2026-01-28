قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ضياء السيد ينتقد آليات العمل بقطاعات الناشئين في الأندية المصرية

الأهلي
الأهلي
يمنى عبد الظاهر

وجّه ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، انتقادات حادة لطريقة العمل داخل قطاعات الناشئين بالأندية المصرية، مشيرًا إلى أن غياب الرؤية والتخطيط العلمي تسبب في ضياع العديد من المواهب، رغم امتلاك الأندية لعناصر واعدة كانت تحتاج فقط إلى الاهتمام والتأهيل المناسب.


 

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «CBC»، إن قطاعات الناشئين في مصر تزخر بالمواهب، إلا أن معظم الأندية باتت تركز إنفاقها على الفريق الأول فقط، دون الاهتمام بتطوير قطاعات الناشئين أو حتى البنية التحتية والملاعب.

وأوضح أن تطوير المدربين في قطاعات الناشئين يمثل خطوة أساسية لبناء جيل قوي، مشيرًا إلى أن النادي الاهلي بدأ مؤخرًا في هذا الاتجاه، بعدما أرسل مجموعة من مدربيه إلى أوروبا لخوض فترات معايشة واكتساب خبرات جديدة.

وأضاف ضياء السيد أن الأهلي يمتلك بالفعل مواهب واعدة داخل قطاع الناشئين، لكن هذه المواهب تفتقد للعديد من العناصر المهمة غير المتوفرة حاليًا، والتي كانت موجودة في السابق.

وأشار إلى أن الأهلي كان يمتلك أخصائي تغذية علاجية ومدرب أحمال ضمن قطاعات الناشئين، إلا أن هذه العناصر لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهو ما يجعل أي لاعب يتم تصعيده للفريق الأول يفتقد إلى الكثير من الجوانب البدنية والفنية الأساسية.


 

ضياء السيد قطاعات الناشئين بالأندية الأهلي قطاع الناشئين مدرب منتخب مصر السابق

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

