فيلم شكوى رقم 713317 يشارك فى الدورة 55 من مهرجان روتردام السينمائى الدولي

يشارك فيلم «شكوى رقم 713317» للمخرج ياسر شفيعى ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائى الدولى بهولندا والذى سيعرض فى قسم Bright Future فى فعاليات الدورة الخامسة والخمسين، والتى من المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير المقبل.

ويقام العرض الأول يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير فى تمام السادسة والنص مساء بقاعة Pathé 3 ويعقبها نقاش بحضور مخرج الفيلم والمنتجة باهو بخش وصفى الدين محمود والفنانة هنا شيحا ومهندسة الديكور نورا فوزى ومدير التصوير كريم فؤاد حكيم وال Creative producer نادين خورى، أما العرض الثانى سيقام يوم الخميس الموافق الخامس من فبراير فى تمام الثالثة مساء بقاعة LantarenVenster 5، ويعقبها أيضا نقاش ايضا مع فريق عمل الفيلم، بينما يقام العرض الثالث يوم الجمعة الموافق السادس من فبراير فى تمام الساعة التاسعة والربع صباحا بقاعة Kino 4.

ويركّز قسم Bright Future على الأفلام الأولى والثانية لمخرجات ومخرجين جدد، ويقدّم أعمالًا جريئة من حيث اللغة السينمائية والموضوعات، غالبًا خارج القوالب التجارية السائدة، ويسعى إلى اكتشاف أصوات جديدة فى السينما من مختلف أنحاء العالم، كما يدعم السينما المستقلة والتجريبية، والعمل على إتاحة منصة دولية للمخرجين فى بداياتهم، وربط هذه الأعمال بالجمهور، والنقاد، وصنّاع الصناعة، ويُعد مهرجان روتردام واحدًا من أبرز المنصات العالمية الداعمة للسينما المستقلة والتجارب الإخراجية الجديدة، حيث يسلّط الضوء على الأصوات السينمائية الصاعدة.

أبطال فيلم «شكوى رقم 713317»

الفيلم بطولة محمود حميدة وشيرين وهنا شيحا ومحمد رضوان وعلي الطيب وتامر نبيل وحنان وسف وانعامسالوسة ومحمد عبده واحمد عبدالحميد وجهاد حسام الدين، ومن تأليف وإخراج ياسرشفيعي وتصوير كريم فؤاد حكيم وديكور نورا فوزي وازياء دينا نديم وموسيقي خالد كمار ومونتاج عماد ماهر ومكساج مصطفي شعبان كما شارك في تصميم شريط الصوت مع محمد صلاح وإنتاج باهو بخش وصفي الدين محمود وجابي خوري واحمد بدوي وغيرهم ..