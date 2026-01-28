معرض القاهرة الدولي للكتاب.. من حدث سنوي إلى أيقونة ثقافية عالمية

أكد أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أن المعرض تجاوز كونه فعالية ثقافية موسمية، ليصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا يعكس رؤية الدولة في ترسيخ الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية حققت طفرة غير مسبوقة على مستوى الإقبال والمشاركة.

عدد دور النشر والجهات المشاركة

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن عدد دور النشر والجهات المشاركة تخطى 6537 عارضًا، وهو أعلى رقم في تاريخ المعرض، بما يعكس مكانته الرائدة باعتباره أقدم وأكبر معرض للكتاب في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أبرز المنصات الثقافية على مستوى العالم العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد وجهة للقراءة والاقتناء فقط، بل تحول إلى مدينة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة المصرية، بفضل التطور الكبير في مستوى الخدمات والتنظيم، وتنوع الفعاليات التي تشمل أنشطة ترفيهية، وعروضًا مسرحية، وفنونًا تشكيلية، إلى جانب مناطق مطاعم وخدمات، ما يجعل زيارة المعرض تجربة يومية متكاملة لجميع الأعمار.

وأشار الخطيب إلى أن المشاركة الدولية شهدت قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة الحضور الأجنبي والدولي بنحو 50%، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز التصنيف العالمي للمعرض، ويضعه في مصاف المعارض الدولية الكبرى، وعلى رأسها معرض فرانكفورت، من حيث التأثير الجماهيري والحضور الدولي.

اختيار شخصيات المعرض

وفي سياق متصل، شدد عضو اللجنة العليا للمعرض على أن اختيار شخصيات المعرض وشخصية معرض الطفل يعكس وعيًا ثقافيًا متقدمًا لدى وزارة الثقافة، ويؤكد اهتمامها بأدب الطفل باعتباره حجر الأساس في تشكيل الوعي وبناء أجيال جديدة من القراء القادرين على التفكير والإبداع.