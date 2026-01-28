قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معرض القاهرة الدولي للكتاب.. من حدث سنوي إلى أيقونة ثقافية عالمية

معرض الكتاب
معرض الكتاب
محمد البدوي

أكد أحمد الخطيب، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، أن المعرض تجاوز كونه فعالية ثقافية موسمية، ليصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا يعكس رؤية الدولة في ترسيخ الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية حققت طفرة غير مسبوقة على مستوى الإقبال والمشاركة.

عدد دور النشر والجهات المشاركة

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أن عدد دور النشر والجهات المشاركة تخطى 6537 عارضًا، وهو أعلى رقم في تاريخ المعرض، بما يعكس مكانته الرائدة باعتباره أقدم وأكبر معرض للكتاب في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أبرز المنصات الثقافية على مستوى العالم العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لم يعد وجهة للقراءة والاقتناء فقط، بل تحول إلى مدينة ثقافية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة المصرية، بفضل التطور الكبير في مستوى الخدمات والتنظيم، وتنوع الفعاليات التي تشمل أنشطة ترفيهية، وعروضًا مسرحية، وفنونًا تشكيلية، إلى جانب مناطق مطاعم وخدمات، ما يجعل زيارة المعرض تجربة يومية متكاملة لجميع الأعمار.

وأشار الخطيب إلى أن المشاركة الدولية شهدت قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة الحضور الأجنبي والدولي بنحو 50%، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز التصنيف العالمي للمعرض، ويضعه في مصاف المعارض الدولية الكبرى، وعلى رأسها معرض فرانكفورت، من حيث التأثير الجماهيري والحضور الدولي.

اختيار شخصيات المعرض 

وفي سياق متصل، شدد عضو اللجنة العليا للمعرض على أن اختيار شخصيات المعرض وشخصية معرض الطفل يعكس وعيًا ثقافيًا متقدمًا لدى وزارة الثقافة، ويؤكد اهتمامها بأدب الطفل باعتباره حجر الأساس في تشكيل الوعي وبناء أجيال جديدة من القراء القادرين على التفكير والإبداع.

معرض الكتاب معرض الكتاب الدولي معرض القاهرة للكتاب أحمد الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

بالصور

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

التثدي
التثدي
التثدي

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد