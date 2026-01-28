مطابخ صنعت الحلم.. كيف حول مليون باوند منيو الأزمات إلى فرص؟

تحدث أيمن باكي عن رحلته الشاقة في عالم المطاعم، مؤكدًا أن برنامج «شارك تانك» شكّل بالنسبة له نقطة مرجعية مهمة، ساعدته على إعادة تقييم تجربته المهنية بعد سلسلة من التحديات الصعبة.

حجم الإمكانيات الهائلة

وأوضح أن مسيرته لم تكن سهلة، خاصة بعد تعرضه لهزة قوية أعقبت ثورة يناير، اضطرته للبدء من الصفر، مشيرًا إلى أن قراره بالاستقرار في مصر وإدراكه لحجم الإمكانيات الهائلة في قطاع الضيافة كانا عاملين أساسيين في سعيه لوضع مصر على خريطة الطعام العالمية.

أصحاب الشركات الكبرى

ومن جانبه، أكد محمد فاروق أن برنامج «مليون باوند منيو» قدم نموذجًا مختلفًا وفريدًا من التعاون بين أصحاب الشركات الكبرى ورواد قطاع المطاعم، موضحًا أن هذا التفاعل أتاح للشباب فرصًا حقيقية للتعلم، وتبادل الخبرات، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وجاءت هذه التصريحات خلال استضافة الإعلامية منى الشاذلي لأبطال برنامج «مليون باوند منيو» في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، حيث استقبلت كلًا من محمد عبد الحق، سامح السادات، قسمت المهيلمي، أيمن باكي، لؤي تركي، وعمر فتحي، للحديث عن تجاربهم داخل البرنامج الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال المطاعم، ودعمهم بأفكار مبتكرة ورؤى جديدة.