الحكم على والد المتهم بقتل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية.. اليوم

تصدر محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم الخميس 29 يناير 2026، محاكمة والد المتهم بقتل زميله فى الإسماعيلية.

كشف محامي المجني عليه، تفاصيل محاكمة والد المتهم في واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، في القضية التي هزّت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أنه خلال جلسة المحاكمة الماضية طلب من هيئة المحكمة التمسك بحقوق أسرة المجني عليه، مضيفا بأنه طلب من هيئة المحكمة تطبيق أقصى عقوبة على المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات نظرا لما بدر منه ودوره فى ارتكاب الجريمة.

وأشار محامي المجني عليه إلى أن الاتهامات الموجهة لوالد المتهم تشمل التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء الجثمان ومعالم الواقعة، فضلًا عن الإهمال في رعاية الطفل، وهي اتهامات خطيرة تستوجب المحاسبة القانونية.

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قد قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي لتنفيذ بعض طلبات الدفاع، ومن أبرزها عرض المتهم على الطب النفسى.