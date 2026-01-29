قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
خبير تحكيمي: تصريحات ماجد سامي غير مقبولة.. وركلة جزاء الأهلي صحيحة 100%

باسنتي ناجي

أكد توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، أن التصريحات التي أدلى بها ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، عقب مباراة فريقه الأخيرة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات المثيرة تتكرر منه بين الحين والآخر دون مبرر تحكيمي واضح.

تصريحات ماجد سامي

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن وادي دجلة لم يتعرض لأي ظلم تحكيمي، مؤكدًا أن ركلة الجزاء المحتسبة لأهلي جاءت صحيحة بنسبة 100%.

وأشاد الحكم الدولي السابق بأداء الحكم مصطفى شهدي، مؤكدًا أنه قدم مباراة مميزة وأدار اللقاء بعدالة تامة بين الفريقين، دون أي أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة.

وأضاف توفيق السيد أن مستوى التحكيم في الدوري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا، موضحًا أن كثرة إدارة الحكام للمباريات واكتسابهم الخبرات ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حكام الدوري قدموا أداءً جيدًا خلال مباريات الأسبوع الحالي، في مؤشر إيجابي على تحسن مستوى التحكيم خلال الفترة المقبلة.

