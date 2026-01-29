خبير تحكيمي: تصريحات ماجد سامي غير مقبولة.. وركلة جزاء الأهلي صحيحة 100%

أكد توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، أن التصريحات التي أدلى بها ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، عقب مباراة فريقه الأخيرة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات المثيرة تتكرر منه بين الحين والآخر دون مبرر تحكيمي واضح.

تصريحات ماجد سامي

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن وادي دجلة لم يتعرض لأي ظلم تحكيمي، مؤكدًا أن ركلة الجزاء المحتسبة لأهلي جاءت صحيحة بنسبة 100%.

وأشاد الحكم الدولي السابق بأداء الحكم مصطفى شهدي، مؤكدًا أنه قدم مباراة مميزة وأدار اللقاء بعدالة تامة بين الفريقين، دون أي أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة.

وأضاف توفيق السيد أن مستوى التحكيم في الدوري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا، موضحًا أن كثرة إدارة الحكام للمباريات واكتسابهم الخبرات ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حكام الدوري قدموا أداءً جيدًا خلال مباريات الأسبوع الحالي، في مؤشر إيجابي على تحسن مستوى التحكيم خلال الفترة المقبلة.