نائب الرئيس الإيراني: لن نبدأ الحرب ولكن إذا فرضت علينا سندافع بقوة

أكد نائب الرئيس الإيراني، أن إيران لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستدافع بقوة ولن يحدد الأعداء نهاية الحرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نائب الرئيس الإيراني:" سنتفاوض إذا أيقنا أن الطرف الأمريكي يسعى لمفاوضات حقيقية لا تكون غطاء لمؤامرة أكبر".

وأضاف نائب الرئيس الإيراني: “مستعدون للانخراط في مفاوضات لكن نريد ضمانات بألا نتعرض لهجوم أثناء التفاوض”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس إن أوروبا منشغلة بإشعال النيران في منطقتنا، ولم تتخذ أي إجراء رداً على إبادة إسرائيل في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه بمنصة "إكس" أن أوروبا ستتأثر بشكل هائل بحرب شاملة في منطقتنا، حيث ستنعكس على ارتفاع أسعار الطاقة في حال اندلعت حرب شاملة.