قرار من جهات التحقيق بشأن سرق حقيبة سيدة وسحلها بالتجمع

قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالسرقة والتعدي بالضرب على سيدة وسحلها بدائرة قسم شرطة التجمع.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد والدته، وسحلها بالطريق ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار بدائرة القاهرة الجديدة.

تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبسؤاله قرر أنه أثناء سير والدته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، عرض عليها قائد دراجة نارية توصيلها إلى مسكنها، إلا أنه قام بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول، وفر هاربًا بالدراجة النارية، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.