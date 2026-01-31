إيمان العاصي تكشف عن رأيها فى دخول ابنتها مجال التمثيل.. تفاصيل

كشفت الفنانة إيمان العاصى عن رأيها فى دخول ابنتها مجال التمثيل، مؤكدة أنها يمكن أن تدخل عالم التمثيل ولكن بشرط أن تكون مستعدة له خاصة انه من أصعب المجالات.

وقالت إيمان العاصي فى لقاء ببرنامج “et بالعربي”: بيجيلها عروض كتير بس أنا عارفة قد إيه الشغلانة صعبة أنا موافقة جدا لو هي حابه أنا معنديش أي مانع خالص ولكن هي في سنة صعبة دراسيا، بيجيلها عروض كتير أوي دلوقتي بس حرام عليا على الأقل تعدي السنة دي والسنتين اللي بعدها.. وأستاذ أحمد خالد المخرج كان بيقولي بس كان دور شرير أوي قلت لأ في ناس من زمان أوي بتفضل في دور الشر وهتتكره".

وأضافت إيمان العاصي: أنا مش عارفة أخد قرار ومش عايزة أخد قرار عنها وهي قالتلي أنها موافقة، لو هتشتغل 8 ساعات في اليوم آخرها أنا موافقة.

إيمان تكشف عن رأيها فى أحقية الأب التصرف فى ممتلكاته

وردت الفنانة إيمان العاصي، على بعض التعليقات التي جاءت علي الموضوع الذي يطرحه مسلسلها قسمة العدل.

وقالت إيمان العاصي في تصريحات تليفزيونية: "مليون في المية مع إن الأب يكتب أملاكه لحد من ولاده، إحنا مش بنيجى جمب شرع ربنا ولا الدين، بالعكس أن الأب يفكر أنه يقسم أو يتصرف فى أملاكه دى حاجة مش ضد الشرع واحنا سألنا فى دار الإفتاء قبل ما نعمل مسلسل قسمة العدل وقالوا ده".

وأضافت إيمان العاصي: “اتعرض فى السوشيال ميديا ووسائل الإعلام إن دى الفكرة اللى بيتم طرحها، اتهاجمنا كتير جدا ومش فاهمة سبب الهجوم ده إيه، أثبت إننا بنمس الدين بحاجة غلط أو الشرع، ده مستحيل يحصل ومش مقبول فى مجتمعنا، ومبخافش من أى حاجة توعى الناس ليه أنا كأم بعد ما توفى بنتى تدور على حقها فى المحاكم”.