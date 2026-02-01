أخبار أسوان: إقبال بانتخابات المحامين.. واختيار للأسرة المثالية.. وحملات تموينية.. وأنشطة لمكتبة مصرالعامة بمعرض الكتاب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان: توفير "مراوح حائط" لتوزيعها على مدارس قرى "حياة كريمة"

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمعاونه اللواء ياسر عبد الشافى باستلام مجموعة من الأجهزة الكهربائية التى ضمت “ مراوح حائط ”، مهداة من إحدى الشركات السياحية ، وذلك بحضور محمد عرفة مدير إدارة المراسى تمهيداً لتوزيعها على عدد من المدارس بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية ، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة فى فصل الصيف.

تموين أسوان: ضبط وتحرير 104 محاضر مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج الحملات التموينية للتفتيش والمراقبة وفرض الانضباط داخل مختلف الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، والتي تنفذها أجهزة مديرية التموين بالتنسيق مع اللجان المشتركة المختصة.

الأورمان تنظم قافلة طبية لعلاج 154 مريضا من غير القادرين بأسوان

نظمت جمعية الأورمان قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 154 مريضا من المرضى غير القادرين بقرى مراكز محافظة أسوان، وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية .





جهود متنوعة

محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المتميزة الأولى لفرع مكتبة مصر العامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمشاركة المتميزة الأولى لفرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك من خلال أنشطة المكتبة المتنقلة .

محافظة أسوان تشارك فى بطولة الصعيد للحساب الذهنى بالأقصر.. صور



شاركت محافظة أسوان فى فعاليات بطولة الصعيد للحساب الذهني للأطفال التى استضافتها محافظة الأقصر بالتعاوت مع أكاديمية باور ماث الدولية للتدريب والتطوير، وذلك للأطفال من عمر 3 سنوات لما فوق، لقياس مدى سرعة واستيعاب الأطفال المشاركين في المسابقة التي أجريت على مستوى ثلاث محافظات هي أسوان، الأقصر، قنا، بمشاركة ما يقرب من 500 طفل من مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب أسرهم .



صباح الغد.. سيناريو تجربة الطوارئ العملية للتدريب على خطط الطوارئ بمطار أسوان الدولي

يشهد مطار أسوان الدولى صباح غداً الأحد سيناريو تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التى يتم تنفيذها بمطار أسوان الدولى للسيطرة على حادث طائرة داخل المطار للتدريب على خطط الطوارئ تفعيلاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ( ICAO ) .

اختيار الأسرة المثالية لعام 2026 في أسوان

انعقدت اللجنة المحلية المشكلة بقرار وتصديق من محافظ أسوان لإختيار الأسرة المثالية لعام 2026، وذلك بقاعة جمعية الهلال الأحمر المصرى بأسوان ، وترأس أعمال اللجنة محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان ، وبعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين تم ترشيحهم وفقاً للقرار المعتمد من وزيرة التضامن الإجتماعى.



إقبال كبير من المحامين فى أسوان للمشاركة بالعملية الانتخابية للنقابة

شهدت انتخابات نقابة المحامين فى محافظة أسوان إقبالاً كبيراً قبل دقائق من غلق أبواب التصويت حيث توافد على مختلف المقار واللجان الانتخابية للمشاركة فى العملية الانتخابية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والالتزام.



