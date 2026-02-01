بعد حظر روبلوكس .. هل يتم غلق فيسبوك وتيك توك في مصر؟

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وحجب بعض المنصات والمواقع التي تؤثر على الأطفال وأبرزها منصة روبلوكس، مع مطالبات بحظر فيسبوك وتيك توك في مصر لما لهما من تأثيرات سلبية على النشيء الجديد فهل يمكن أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة غلق فيسبوك وحظر تيك توك حفاظاً على الأطفال؟



مطالبات بحجب منصة روبلوكس لحماية الأطفال

طالب تقرير صادر عن لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتقييد منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "روبلوكس"، لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر عدة، أبرزها المحتوى غير المناسب والتواصل غير الآمن مع الغرباء.

خطورة منصة روبلوكس على الأطفال

وأشار التقرير، إلى أن المنصة، التي تعتمد على تفاعل المستخدمين وإنشاء المحتوى بأنفسهم، قد تعرض الأطفال لمخاطر نفسية وسلوكية مثل الإدمان، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال المالي، بالإضافة إلى مخاطر التلاعب بمضامين دينية يمكن أن تؤدي إلى إثارة فتن مجتمعية.

دول تتحذ إجراء مع منصة روبلوكس

وذكر التقرير تجارب بعض الدول التي اتجهت إلى حظر المنصة كليًا مثل روسيا والعراق والكويت، في حين اعتمدت دول أخرى مثل الإمارات والسعودية والصين إجراءات تقييدية للحد من تلك المخاطر.

القومي للإتصالات : الحجب الكامل صعب وسنجد حلاً بديلاً

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صعوبة تطبيق الحجب الكامل على المنصة، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز القيود التقنية من قبل المستخدمين، داعيا إلى دراسة حلول بديلة مثل إطلاق شرائح إنترنت مخصصة للأطفال مع أدوات تحكم أبوية تضمن الاستخدام الآمن والمحدود.

إجراءات حكومية لحماية الأطفال من وسائل التواصل

وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لحماية الطفل من إساءة استخدام المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مشروع قانون لحماية الأطفال من الأنترنت

وأعلن المستشار محمود فوزي اليوم أنه تمت إحالة مشروع قانون لجهات الاختصاص يستهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع التوجيه من ولي الأمر.

وأوضح أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أن التشريع يتضمن التأكيد على حق الطفل والحفاظ على صحته النفسية واستخدام تكنولوجيا المعلومات مع رعايته.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يتضمن إلزام مقدمي الخدمات باتخاذ الإجراءات بما يستهدف تخفيف تعرض مخاطر الأطفال للممارسات الضارة، فضلا عن إلزام مقدمي الخدمات في تحديد سن كل مستخدم.

وقال: «أنا من مؤيدي تقييد الوصول لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات التي يغلب عليها الطابع الإدماني».

ولفت إلى أن هذا الموضوع من القضايا التي تدخل في اهتمامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موجها الشكر لرئيس الجمهورية؛ لأنه صاحب السبق في فتح الموضوع، وقال إنه «يتبع سياسة اقتحام المشكلات وعدم تأجيل نظرها».

وشدد فوزي، على أن هذا الموضوع جديد ويشكل تحديًا لمصر وغيرها من الدول، مشيرًا إلى أن الإعلام مدفوع الأجر ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسيطر على عقل الناس مقارنة بالإعلام التقليدي.

وأضاف أن الرئيس تحدث منذ فترة عن ظاهرة الإدمان الرقمي للنشء والشباب، وكانت مجالًا للعديد من الكتابات الصحفية والأكاديمية لخطورتها.

مصر 12 عالمياً في استخدام السوشيال ميديا

وأشار إلى دراسة صادرة عن مكتبة الإسكندرية تبين أن مصر تحتل المرتبة 14 عالميًا من حيث كثافة استخدام وسائل التواصل، والمرتبة 12 عالميًا من حيث عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الشاشات.

وأوضح أن الدراسة أظهرت أن الشخص الواحد يقضي متوسط ساعتين على الأقل في الألعاب الإلكترونية، وهو ما يفوق السعودية والولايات المتحدة، مؤكدة أن الخوارزميات تعرض محتوى يجذب المستخدم لقضاء أطول وقت أمام شاشة الهاتف أو الكمبيوتر.

مخاطر الألعاب الإليكترونية

واستعرض فوزي، مخاطر الألعاب الإلكترونية، سواء النفسية أو العقلية، مثل ضعف التركيز، وتشتيت الانتباه، والقلق والاكتئاب، والتشجيع على العنف، وإجهاد العين وضعف النظر، واضطراب النوم.

وقال: «الحكومة تتحدث عن الموضوع من الناحية التشريعية والفنية والتنظيمية، لكن أتحدث كأب أيضًا لأنني أعاني مع أولادي من هذه المخاطر".

وأشار إلى أن من بين المخاطر العزلة الاجتماعية، البعد عن الأسرة والأصدقاء، ضعف مهارات التواصل أو الكلام، التأثر بسلوكيات غير مناسبة، تراجع المستوى الدراسي، ومقاومة ورفض القراءة المعيار الأساسي لأي ثقافة.

مطالب بمنع الهواتف في المدارس



وأوضح أن الحماية تكون من خلال تحديد أوقات اللعب والرقابة العائلية على الألعاب، وتشجيع ممارسة الرياضة والأنشطة الواقعية، ومنع اللعب قبل النوم بساعتين، وإصدار قرار واضح يسري على جميع المدارس بمنع الهاتف في المدرسة مطلقًا، وزيادة مساحات الحوار مع الأطفال.

مواجهة الإدمان الرقمي

وأشار إلى أن عدة دول تبنت تدابير مواجهة الإدمان الرقمي، مؤكدا وجود ثلاثة مناهج أساسية، منها: خلق بيئة إلكترونية خاصة كما في الصين وروسيا، ومنهج الرقابة العائلية أو الأبوية، ومنهج وضع حد أدنى لفتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالب بغلق فيسبوك وتيكتوك

وطالب النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بغلق منصتي «فيس بوك» و«تيك توك» لخطورتهما على النشء.

وقال «موسى»، خلال مناقشة خطورة الإنترنت والمحمول على الأطفال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: «من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء».

وتساءل «موسى» عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التى تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التى تهدد الأمن القومى، مضيفا: «يجب فرض رقابة عمرية حقيقية وليس مجرد إجراءات شكلية".

استهداف الأطفال

وأوضح "موسى" أن الأزمة تكمن في وجود نموذج تقني يعتمد على خوارزميات استقطاب تستهدف الأطفال تحديداً، وهو ما يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة السيادة الوطنية والتشريع الحاسم.

دول تحظر فيسبوك وتيك توك لحماية الأطفال

وأشار النائب إلى تجارب دولية عديدة سبقتنا في هذا المضمار، حيث حظرت الصين وروسيا والهند منصات شهيرة مثل "فيسبوك" و"تيك توك" لحماية أمنها المجتمعي، بينما اتجهت دول كالمملكة المتحدة وأستراليا إلى فرض رقابة عمرية صارمة وتحميل المنصات مسئولية قانونية مباشرة.

