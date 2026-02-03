يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو X3 موديل 2026 ، وتنتمي X3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X3 موديل 2026

زودت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera .

محرك بي ام دبليو X3 موديل 2026

تحصل سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 258 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، وتحتاج إلي 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X3 موديل 2026

تمتلك سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system .

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026، بها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

سعر بي ام دبليو X3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 990 ألف جنيه .