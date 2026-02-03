قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتابع تطعيمات الحجاج والمعتمرين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في إطار حرص محافظة الغربية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي معوقات تمس الخدمات الصحية، توجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،  إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بشارع سعيد بمدينة طنطا، لمتابعة ما أُثير من شكاوى المواطنين بشأن التكدس أمام المركز أثناء تلقي التطعيمات الخاصة بأبناء المحافظة المتقدمين لأداء فريضتي الحج والعمرة، والتأكد من انتظام العمل وتوافر الجرعات اللازمة وتقديم الخدمة الطبية اللائقة دون معاناة أو تأخير.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال تفقده للمركز، حرص محافظ الغربية على الاستماع المباشر للمواطنين والاطمئنان على أوضاعهم، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المحافظة، وأنه لا تهاون مع أي تقصير أو خلل في تقديم الخدمات، خاصة الخدمات الصحية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر. وشدد المحافظ على أن شكاوى المواطنين يتم التعامل معها بمنتهى الجدية، وأن التواجد الميداني هو الأساس للوقوف على الواقع الحقيقي وحل المشكلات من جذورها.

تحرك عاجل 

وفور تلقي الشكوى وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث تم التواصل الفوري مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والذي أوضح أن رصيد التطعيمات المتوافر بالمحافظة كافٍ، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة دون أي نقص.

تحسين خدمات علاجية 

كما تم تكليف مندوب من مديرية الصحة بالتوجه إلى مركز شارع سعيد، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، وتوجيه المواطنين إلى مركز الرعاية الصحية بسيجر كبديل، بهدف الحد من التكدس وتيسير حصول المواطنين على الخدمة في سهولة ويسر، مع التأكيد على حسن الاستقبال والتنظيم داخل جميع المراكز الصحية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أداء المراكز الطبية، ولن تسمح بتكرار أي مشاهد ازدحام أو معاناة للمواطنين، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة التنظيم وتوفير كافة سبل الراحة للمترددين على المنشآت الصحية، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية.

وعقب الجوله شهد المركز حالة من الاستقرار، حيث تم انصراف المواطنين بعد انتظام الإجراءات، واستقرار الأوضاع داخل المركز، وسط حالة من الارتياح العام. وأعرب عدد كبير من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الغربية، مشيدين بسرعة استجابته وتواجده بينهم، ومؤكدين أنه يتابع باستمرار أدق التفاصيل، وحرصوا على توجيه الدعوات له تقديرًا لجهوده واهتمامه الدائم بمطالبهم.

وحرص اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على توجيه الشكر للدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، وكافة الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمنظومة الصحية، مشيدًا بسرعة استجابتهم الفورية وتعاونهم الكامل في احتواء الموقف وتنظيم العمل داخل مركز الرعاية الصحية، مؤكدًا أن ما تم من تنسيق سريع وتنفيذ على الأرض يعكس وعيًا بالمسؤولية وحرصًا حقيقيًا على راحة المواطن. وأكد المحافظ أن العاملين بالقطاع الصحي يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وأن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعمهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.

