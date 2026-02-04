قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
«كشري»: الأهلي ظهر بـ شكل باهت أمام البنك .. وتصرّف إمام عاشور «غريب»
غيابات بالجملة .. «الغندور» يكشف موقف لاعبي الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
جاسوس للمخابرات الروسية .. بولندا تفتح أخطر ملف عن جيفري إبستين
200 ألف دولار تفصل أحمد عبدالقادر عن الكرمة العراقي.. وشرط الأهلي يحسم الصفقة
خبير سياسي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يؤكد الثقة الدولية في القاهرة
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية بالدوري
ناقد رياضي يفتح النار: أرقام الأهلي هذا الموسم تدق ناقوس الخطر.. والجماهير في حيرة
حالة الطقس اليوم الأربعاء .. شبورة كثيفة صباحًا وشديد البرودة ليلًا
أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو
خالد جاد الله ينتقد أداء الأهلي: عشوائية فنية .. وتغييرات أربكت اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها كورولا وأسترا .. سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه

سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه
سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات كوردوبا، وهيونداي فيرنا، وتويوتا كورولا، وسوبارو إمبريزا، وأوبل أسترا .

أوبل أسترا موديل 2009

تحصل سيارة أوبل أسترا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2009

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تستمد سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 980 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

يصل سعر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2009

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة  1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2009

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 من قطع مسافة 150 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تأتى سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات كوردوبا موديل 2008

تباع سيارة سيات كوردوبا موديل 2008 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيات كوردوبا موديل 2008

سعر سيارة سيات كوردوبا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة سيات كوردوبا هيونداي فيرنا تويوتا كورولا أوبل أسترا موديل 2009 هيونداي فيرنا موديل 2015 سيات كوردوبا موديل 2008 كوردوبا موديل 2008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

ليلة في حب التراث..محافظ الوادي الجديد يشهد "حفل السمر" لوفود المحافظات الحدودية

جانب من الحدث

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في ختام النسخة الثانية من مبادرة تمكين

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

بالصور

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد