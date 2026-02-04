منها كورولا وأسترا .. سيارات مستعملة تحت 500 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيات كوردوبا، وهيونداي فيرنا، وتويوتا كورولا، وسوبارو إمبريزا، وأوبل أسترا .

أوبل أسترا موديل 2009

تحصل سيارة أوبل أسترا موديل 2009 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2009

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تستمد سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 980 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

يصل سعر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا كورولا موديل 2009

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2009

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 من قطع مسافة 150 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تأتى سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيات كوردوبا موديل 2008

تباع سيارة سيات كوردوبا موديل 2008 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيات كوردوبا موديل 2008

سعر سيارة سيات كوردوبا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .