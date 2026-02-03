قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra و تسريب بيانات مليون مستخدم على شبكة Moltbook الاجتماعية

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها

مواصفات فائقة وسعر مذهل.. ريدمي تطلق هاتف Redmi K90 Ultra | صور

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ريدمي تُحضّر لهاتف رائد يركز على الأداء، ما قد يرفع معايير الهواتف الذكية المخصصة للألعاب بشكل ملحوظ. وتُشير التفاصيل الأولية إلى هاتف ريدمي K90 ألترا، مع التركيز على الأداء المستدام، وعمر البطارية الطويل، وشاشات العرض المُحسّنة، ما يُلمّح إلى تحوّل ملحوظ في استراتيجية ريدمي للهواتف الرائدة هذا العام.

تسريب بيانات مليون مستخدم ووكيل ذكاء اصطناعى على شبكة Moltbook الاجتماعية 

كشفت شركة الأمن السيبراني الأمريكية Wiz من جانبها عن وجود ثغرة أمنية كبيرة في منصة Moltbook، وهي شبكة اجتماعية حديثة تعد مصُممة خصيصًا، وذلك لتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تعريض بعض بيانات خاصة لآلاف الأشخاص الحقيقيين للخطر.

فقد انتشرت شبكة Moltbook الاجتماعية، بسرعة كبيرة كمنصة يقوم  العملاء فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بنشر منشوراتهم ويتبادلون الرسائل. 

الأقوى في تاريخ فيفو.. أهم مواصفات هاتف iQOO 15 Ultra قبل إنطلاقه

تطلق شركة iQOO هاتفها الرائد الجديد، iQOO 15 Ultra ، في الرابع من فبراير في الصين ، ويستهدف الهاتف عشاق ألعاب الهاتف المحمول، كما أنه مزود بنظام كاميرا متطور ومكونات عالية الأداء. 

بحسب إعلان تشويقي جديد نُشر على موقع ويبو، سيأتي هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بكاميرا سوني فائقة الدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x بتقنية المنظار، بالإضافة إلى نظام تثبيت بصري مُحسّن بمستوى CIPA 4.5. 

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاتها

أشارت تقارير عديدة مؤخرًا إلى احتمال تأجيل شركة MediaTek إطلاق معالج Dimensity 9500 Plus، وهو نسخة مُحسّنة من معالج Dimensity 9500. إلا أن تسريبًا جديدًا من المُسرّب Digital Chat Station يُشير إلى أن المعالج لم يُلغَ تمامًا، وقد يُستخدم في هاتف رائد من الجيل القادم يُطرح في النصف الثاني من العام. وقد رُبط هذا التطور بسلسلة هواتف Find X10 القادمة من شركة Oppo

