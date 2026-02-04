يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة ومتابعة الصيانة الوقائية بشكل دوري لان ذلك يمنع تكاليف الإصلاح الكبيرة، وبالتالي يجب تغيير الزيت والفلاتر بانتظام، وفحص الفرامل والسوائل، وذلك من أجل إطالة عمر السيارة.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

وتشمل الإرشادات الحفاظ على ضغط الإطارات، وتنظيف أطراف البطارية، والاستجابة الفورية لأضواء التحذير والأصوات غير العادية، لان هذه الممارسات تساعد في اكتشاف الأعطال وإصلاحها بأسعار زهيدة قبل ان تكبر وتتضخم .

- إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير :

تغيير الزيت

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

قم بتغيير زيت المحرك وفلتره بانتظام لضمان أداء المحرك وتجنب تلفه، وذلك يبعد الأعطال عن المحرك التي تؤدي الي توقف السيارة .

فحص السوائل والفلاتر

يجب فحص سائل التبريد، وزيت ناقل الحركة، واستبدال فلاتر الهواء بانتظام لتعزيز كفاءة الوقود.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

شمعات الإشعال

قم بفحص شمعات الاشتعال واستبدالها كل فترة حتي لا يحدث بها أعطال تؤدي لتوقف المحرك .

ضغط الإطارات

تحقق من ضغط الإطارات بانتظام لتجنب التآكل غير المتساوي، وتحسين استهلاك الوقود، ومنع انفجارها.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

تدوير الإطارات

قم بتدوير الإطارات باستمرار لضمان تأكلها بتساوي .

نظام الفرامل

لا تتجاهل أصوات الفرامل، وقم بفحصها لضمان السلامة وتجنب تلفها وتعطلها .

أضواء الطبلون

أضواء التحذير هي إشارات مبكرة، وإصلاحها فوراً يمنع حدوث أضرار كبيرة .

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

الأصوات والروائح

من الضروري ان يتم فحص أي أصوات غير معتادة أو روائح غريبة فور ظهورها داخل السيارة .

البطارية

قم بتنظيف أطراف البطارية من التآكل لضمان عملها بفاعلية وتجنب استبدالها المبكر.

القيادة الهادئة

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

القيادة السلسة تقلل من الضغط على المحرك ونظام التعليق، مما يقلل الحاجة للإصلاح.

الميكانيكي الموثوق

يجب ان تتعامل مع ميكانيكي أمين يضمن تشخيص صحيح وتكلفة عادلة.

نظافة السيارة

غسل السيارة بانتظام يمنع الصدأ وتلف الطلاء، ويجعلها ذات مظهر متميز .

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

وجدير بالذكر انه مع اتباع هذه الإرشادات، سيتم الحفاظ على سلامة السيارة وموثوقيتها مع تقليل نفقات الإصلاح.