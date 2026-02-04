قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد
«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم
توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر
خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك
إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة
بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي
شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين
بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور
بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير
إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير
إبراهيم القادري

يجب الاهتمام بجميع أجزاء السيارة ومتابعة الصيانة الوقائية بشكل دوري لان ذلك يمنع تكاليف الإصلاح الكبيرة، وبالتالي يجب تغيير الزيت والفلاتر بانتظام، وفحص الفرامل والسوائل، وذلك من أجل إطالة عمر السيارة.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

وتشمل الإرشادات الحفاظ على ضغط الإطارات، وتنظيف أطراف البطارية، والاستجابة الفورية لأضواء التحذير والأصوات غير العادية، لان هذه الممارسات تساعد في اكتشاف الأعطال وإصلاحها بأسعار زهيدة قبل ان تكبر وتتضخم .

- إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير :

تغيير الزيت

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

قم بتغيير زيت المحرك وفلتره بانتظام لضمان أداء المحرك وتجنب تلفه، وذلك يبعد الأعطال عن المحرك التي تؤدي الي توقف السيارة .

فحص السوائل والفلاتر

يجب فحص سائل التبريد، وزيت ناقل الحركة، واستبدال فلاتر الهواء بانتظام لتعزيز كفاءة الوقود.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

شمعات الإشعال

قم بفحص شمعات الاشتعال واستبدالها كل فترة حتي لا يحدث بها أعطال تؤدي لتوقف المحرك .

ضغط الإطارات

تحقق من ضغط الإطارات بانتظام لتجنب التآكل غير المتساوي، وتحسين استهلاك الوقود، ومنع انفجارها.

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

تدوير الإطارات

قم بتدوير الإطارات باستمرار لضمان تأكلها بتساوي .

نظام الفرامل

لا تتجاهل أصوات الفرامل، وقم بفحصها لضمان السلامة وتجنب تلفها وتعطلها .

أضواء الطبلون

أضواء التحذير هي إشارات مبكرة، وإصلاحها فوراً يمنع حدوث أضرار كبيرة .

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

الأصوات والروائح

من الضروري ان يتم فحص أي أصوات غير معتادة أو روائح غريبة فور ظهورها داخل السيارة .

البطارية

قم بتنظيف أطراف البطارية من التآكل لضمان عملها بفاعلية وتجنب استبدالها المبكر.

القيادة الهادئة

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

القيادة السلسة تقلل من الضغط على المحرك ونظام التعليق، مما يقلل الحاجة للإصلاح.

الميكانيكي الموثوق

يجب ان تتعامل مع ميكانيكي أمين يضمن تشخيص صحيح وتكلفة عادلة.

نظافة السيارة

غسل السيارة بانتظام يمنع الصدأ وتلف الطلاء، ويجعلها ذات مظهر متميز .

إرشادات للسيارات تمنع تكاليف الإصلاح الكبير

وجدير بالذكر انه مع اتباع هذه الإرشادات، سيتم الحفاظ على سلامة السيارة وموثوقيتها مع تقليل نفقات الإصلاح.

الصيانة الوقائية جميع أجزاء السيارة فحص الفرامل السوائل الحفاظ على ضغط الإطارات تكاليف الإصلاح الكبير ضغط الإطارات شمعات الاشتعال إطالة عمر السيارة سائل التبريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسعد بولس: إجراءات قانونية معقدة تؤخر تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية

أرشيفية

طهران: المشاورات مستمرة لتحديد مكان المفاوضات مع واشنطن

أرشيفية

رويتز: باكستان تقترب من فتح قنصلية في بنغازي

بالصور

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد