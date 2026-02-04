عبدالحميد شبانة: أحمد عيد لا يستحق الانضمام إلى الأهلي.. ومروان عثمان يُعاني من الضغط

انتقد عبد الحميد شبانة، لاعب غزل المحلة والأهلي السابق، صفقة أحمد عيد، التي تعاقد معها النادي الأهلي، قادمًا من المصري البورسعيدي، وذلك بعد الأداء الذي قدمه اللاعب أمام البنك الأهلي في مباراة اليوم بالدوري المصري.

وقال عبد الحميد شبانة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مع احترامي للاعب أحمد عيد لكنه لا يستحق الانضمام للنادي الأهلي، أحمد عيد في المصري البورسعيدي لم يكن يشارك بشكل أساسي، وكريم العراقي كان يشارك بشكل أساسي في كثير من الأحيان على حسابه».

ورأى شبانة أنه كان من الأفضل للأهلي استمرار عمر كمال عبد الواحد مع الفريق وعدم رحيله عن الفريق.

وحول رأيه في اللاعب مروان عثمان، قال شبانة: «مروان عثمان صاحب إمكانيات فنية كبيرة لكنه يقع تحت الضغط الجماهيري».

وانتقد عبد الحميد شبانة تصريحات المدرب الدنماركي ييس توروب بعد المباراة قائلًا: «ييس توروب بيتكلم في تصريحاته بعيدًا عن المباراة»، مضيفًا: «مبرر الإجهاد الذي تحدث عنه توروب غير منطقي فالأهلي لأول مرة يخوض مباراتين في أسبوع واحد هذا الأسبوع».

وأضاف أن الأهلي وبيراميدز هما أجهز فريقين في مصر، فقصة الإجهاد لا يجب الحديث عنها بالنسبة للفريقين في ظل امتلاك الفريقين لوفرة من اللاعبين في جميع مراكز الملعب.