الخيار العسكري مطروح .. البيت الأبيض يُعلن موعد المفاوضات بين أمريكا وإيران
وفاة والد الفنانة علا رشدي .. والجنازة ظهر اليوم الأربعاء
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو
نهى النبي عنها.. ما الأيام التي لا يجوز صيامها في النصف الأخير من شعبان؟
الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
مصطفى شلبي يكشف سر احتفاله بـ «القوس والسهم» أمام الأهلي
مموّت نفسه .. شوبير: تريزيجية أفضل صفقة بالأهلي
سارة يوسف تكشف عن دورها في مسلسل «صحاب الأرض» وتجسّد معاناة فدوى الغزاوية
شوبير: الزمالك لو كسب كهرباء الإسماعيلية يتفوّق على الأهلي رغم كل مشاكله
أشرف نصار: طمعنا في الفوز على الأهلي.. والرمادي مستمر معنا ولم يتلق عروضًا للرحيل
أزمة جديدة تواجه حسام حسن قبل معسكر الفراعنة مارس المقبل
شبانة : الأهلي يفتقد لـ علي معلول.. وكان من الأفضل استمرار عمر كمال
عبدالحميد شبانة: أحمد عيد لا يستحق الانضمام إلى الأهلي.. ومروان عثمان يُعاني من الضغط

أحمد عيد
أحمد عيد
محمد سمير

انتقد عبد الحميد شبانة، لاعب غزل المحلة والأهلي السابق، صفقة أحمد عيد، التي تعاقد معها النادي الأهلي، قادمًا من المصري البورسعيدي، وذلك بعد الأداء الذي قدمه اللاعب أمام البنك الأهلي في مباراة اليوم بالدوري المصري.

وقال عبد الحميد شبانة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مع احترامي للاعب أحمد عيد لكنه لا يستحق الانضمام للنادي الأهلي، أحمد عيد في المصري البورسعيدي لم يكن يشارك بشكل أساسي، وكريم العراقي كان يشارك بشكل أساسي في كثير من الأحيان على حسابه».

ورأى شبانة أنه كان من الأفضل للأهلي استمرار عمر كمال عبد الواحد مع الفريق وعدم رحيله عن الفريق.

وحول رأيه في اللاعب مروان عثمان، قال شبانة: «مروان عثمان صاحب إمكانيات فنية كبيرة لكنه يقع تحت الضغط الجماهيري».

وانتقد عبد الحميد شبانة تصريحات المدرب الدنماركي ييس توروب بعد المباراة قائلًا: «ييس  توروب بيتكلم في تصريحاته بعيدًا عن المباراة»، مضيفًا: «مبرر الإجهاد الذي تحدث عنه توروب غير منطقي فالأهلي لأول مرة يخوض مباراتين في أسبوع واحد هذا الأسبوع».

وأضاف أن الأهلي وبيراميدز هما أجهز فريقين في مصر، فقصة الإجهاد لا يجب الحديث عنها بالنسبة للفريقين في ظل امتلاك الفريقين لوفرة من اللاعبين في جميع مراكز الملعب.

