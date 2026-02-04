أخبار أسوان: كرنفال استعراضي لمهرجان الثقافة والفنون.. وفوز بجوائز التميز الحكومي.. وتشغيل تجريبي لمحطات الصرف بقرى «حياة كريمة»

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها...

كرنفال لفرق الفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولى للثقافة.. شاهد

وسط استمتاع السائحين والمواطنين بالعروض الفنية لديفيلية فرق الفنون الشعبية ، انطلقت أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون ، والتى تستمر فعالياته حتى 9 فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

أسوان.. بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف المتكامل لتجمع قروى الطوناب

أعطى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل لتجمع قروى الطوناب بمركز إدفو ، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة القرن بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى ووسط فرحة من أهالى قروى الطوناب بإدفو للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الرائدة بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”.

قدم وفد إتحاد الجمعيات الأصولية خالص التهانى القلبية إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بمناسبة فوز المحافظة بالعديد من جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة عكست نجاح أجهزة المحافظة فى إدارة ملفات التطوير والتحديث .



جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .



أسوان.. بدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة.. شاهد

وسط أجواء إحتفالية من أهالى قرية البحيرة بمركز إدفو، قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع البحيرة للصرف الصحى، والتى تضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط، ومربوطة على محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى.



أسوان .. بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بقرية الفوزة بإدفو | شاهد

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز إدفو .

وقد شهدت الجولة إعطاء المحافظ لإشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الفوزة للصرف الصحى وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائى لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط.