قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: كرنفال استعراضي لمهرجان الثقافة والفنون.. وفوز بجوائز التميز الحكومي.. وتشغيل تجريبي لمحطات الصرف بقرى «حياة كريمة»

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها...

كرنفال لفرق الفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولى للثقافة.. شاهد
وسط استمتاع السائحين والمواطنين بالعروض الفنية لديفيلية فرق الفنون الشعبية ، انطلقت أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون ، والتى تستمر فعالياته حتى 9 فبراير الجارى ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

أسوان.. بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف المتكامل لتجمع قروى الطوناب

أعطى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى المتكامل لتجمع قروى الطوناب بمركز إدفو ، وذلك فى إطار المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة القرن بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً ضمن احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى ووسط فرحة  من أهالى قروى الطوناب بإدفو للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الرائدة بالمبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ”. 

أسوان تفوز بـ4 جوائز للتميز الحكومة .. والجمعيات الأصولية يهنئ المحافظ

قدم وفد إتحاد الجمعيات الأصولية خالص التهانى القلبية إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بمناسبة فوز المحافظة بالعديد من جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة عكست نجاح أجهزة المحافظة فى إدارة ملفات التطوير والتحديث .

 


جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بالتشغيل التجريبي لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى بمركز إدفو بتكلفة 350 مليون جنيه ، وبطاقة 7.5 ألف م3/يوم .
 

أسوان.. بدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة.. شاهد

وسط أجواء إحتفالية من أهالى قرية البحيرة بمركز إدفو، قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بإعطاء إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع البحيرة للصرف الصحى، والتى تضخ على خط طرد " H.D.P.E " 375 م.ط، ومربوطة على  محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى بقرية الرديسية بحرى.


أسوان .. بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بقرية الفوزة بإدفو | شاهد

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مركز إدفو .

وقد شهدت الجولة إعطاء المحافظ لإشارة البدء للتشغيل التجريبى لمحطة رفع الفوزة للصرف الصحى وتضخ على خط طرد " H.D.P.E" 4.12 م.ط ، فضلاً عن شبكات إنحدار بطول 45 كم ، والمحطة مربوطة على بيارة السيب النهائى لمحطة معالجة الرديسية قبلى بقطر 450 مللى ، وبطول 340 م.ط.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

ترشيحاتنا

إمام عاشور

إسلام صادق: الأهلي يُعاني فنيًا بدون إمام عاشور

كأس العالم

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

خالد الغندور

الغندور: نبيل كوكا يعوض غياب ظهير بيراميدز في مونديال 2026

بالصور

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

فيديو

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد