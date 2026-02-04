قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
توك شو

أخبار التوك شو| تخصيص 9719 مسجداً للتهجدّد و4812 للاعتكاف في رمضان 2026.. وتوقعات الذهب الأيام المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

الشيخ الحسين محمد سليمان : الشحناء تحرم العبد من مغفرة الله

حذّر الشيخ الحسين محمد سليمان، من الشحناء والبغضاء، مؤكدًا أنها من أعظم أسباب حرمان العبد من مغفرة الله، خاصة مع فتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس، حيث تُؤجل مغفرة المتخاصمين حتى يصطلحوا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشحناء تشمل من يكثر الخصام والبغضاء بين الناس، وكذلك المتخاصمين، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمر بالعفو والصفح، كما ورد في قوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ}.

أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو

كشفت المطربة الشابة أشرقت أحمد، إحدى أبرز الأصوات التي لفتت الأنظار عبر برامج اكتشاف المواهب، عن تفاصيل رحلتها الفنية والبدايات الأولى لاكتشاف موهبتها الغنائية، مؤكدة أن دعم الأسرة كان حجر الأساس في مشوارها الفني، الذي امتد لنحو عشر سنوات.

وقالت أشرقت أحمد، خلال لقاء لها في برنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «أون»، إن الفضل الأول في اكتشاف موهبتها يعود إلى والدها، الذي تنبَّه لصوتها في سن مبكرة للغاية. وأشارت إلى أن الأمر حدث بشكل عفوي عندما كانت في الثالثة من عمرها، أثناء تدريب والدها لشقيقها الأكبر، لتفاجئ الجميع بتدخلها بالغناء، وهو ما دفعه إلى اكتشاف خامة صوتية مميزة تستحق الرعاية والتطوير، خاصة مع خبرته في تدريب الأصوات.

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

أكد أمير رزق، جواهرجي، أن الشركة الموردة لسبائك الذهب أوقفت التوريد للمحلات، مشيرا إلى أن هناك تراجع في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، وليست مثلما كان يتم في الماضي.

تعليق نشأت الديني على مقتل سيف الإسلام القذافي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي داخل حديقة منزله في ليبيا، مشيرًا إلى أن الواقعة تعد خبرًا مؤسفًا ومقلقًا، وقد تسهم في تأجيج الأوضاع الأمنية وفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار في ليبيا.

المنسق العامة للجنة استرداد أراضي الدولة: تسهيلات جديدة في إجراءات التقنين خلال الفترة المقبلة

أكد دكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة إسترداد أراضي الدولة، أنه كان هناك حرص من قبل اللجنة العليا لاستراداد أراضي الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ التقنين بصورة أكثر سهولة ويسر في إطار الحرص على مصلحة المواطنين والسعي نحو تقنين أوضاعهم نحو الإجراءات القانونية.

التنمية المحلية: اكتشفنا بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في وحدات محلية أثناء حملات التفتيش

أكد خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش نفذ 26 حملة تفتيش مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .

أسامة كمال : جبر الخواطر عبادة قريبة من الله ورسالة إنسانية لا تنتهي

قال الإعلامي أسامة كمال إن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية مهمة في الوعي الإسلامي، لما تحمله من دلالات روحية عميقة، وعلى رأسها ما تضمنته من تكريم إلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الأوقاف: تخصيص 9719 مسجداً للتهجد و4812 للاعتكاف في رمضان 2026

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، عن تفاصيل الخطة الدعوية والخدمية لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة ترفع شعار "المناعة الفكرية" وتجديد الخطاب الديني عبر استقطاب أنبغ العقول ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صور السياح أثناء ممارسة يوجا الطبيعة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو أجانب مستلقون على الأرض بجنوب سيناء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة ارشيفية

إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل .. الخميس

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

جانب من الاجتماع

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

