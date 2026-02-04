أخبار التوك شو| تخصيص 9719 مسجداً للتهجدّد و4812 للاعتكاف في رمضان 2026.. وتوقعات الذهب الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

الشيخ الحسين محمد سليمان : الشحناء تحرم العبد من مغفرة الله

حذّر الشيخ الحسين محمد سليمان، من الشحناء والبغضاء، مؤكدًا أنها من أعظم أسباب حرمان العبد من مغفرة الله، خاصة مع فتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس، حيث تُؤجل مغفرة المتخاصمين حتى يصطلحوا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشحناء تشمل من يكثر الخصام والبغضاء بين الناس، وكذلك المتخاصمين، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمر بالعفو والصفح، كما ورد في قوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ}.

أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو

كشفت المطربة الشابة أشرقت أحمد، إحدى أبرز الأصوات التي لفتت الأنظار عبر برامج اكتشاف المواهب، عن تفاصيل رحلتها الفنية والبدايات الأولى لاكتشاف موهبتها الغنائية، مؤكدة أن دعم الأسرة كان حجر الأساس في مشوارها الفني، الذي امتد لنحو عشر سنوات.

وقالت أشرقت أحمد، خلال لقاء لها في برنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «أون»، إن الفضل الأول في اكتشاف موهبتها يعود إلى والدها، الذي تنبَّه لصوتها في سن مبكرة للغاية. وأشارت إلى أن الأمر حدث بشكل عفوي عندما كانت في الثالثة من عمرها، أثناء تدريب والدها لشقيقها الأكبر، لتفاجئ الجميع بتدخلها بالغناء، وهو ما دفعه إلى اكتشاف خامة صوتية مميزة تستحق الرعاية والتطوير، خاصة مع خبرته في تدريب الأصوات.

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

أكد أمير رزق، جواهرجي، أن الشركة الموردة لسبائك الذهب أوقفت التوريد للمحلات، مشيرا إلى أن هناك تراجع في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، وليست مثلما كان يتم في الماضي.

تعليق نشأت الديني على مقتل سيف الإسلام القذافي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة بشأن مقتل سيف الإسلام القذافي داخل حديقة منزله في ليبيا، مشيرًا إلى أن الواقعة تعد خبرًا مؤسفًا ومقلقًا، وقد تسهم في تأجيج الأوضاع الأمنية وفتح الباب أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار في ليبيا.

المنسق العامة للجنة استرداد أراضي الدولة: تسهيلات جديدة في إجراءات التقنين خلال الفترة المقبلة

أكد دكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة إسترداد أراضي الدولة، أنه كان هناك حرص من قبل اللجنة العليا لاستراداد أراضي الدولة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ التقنين بصورة أكثر سهولة ويسر في إطار الحرص على مصلحة المواطنين والسعي نحو تقنين أوضاعهم نحو الإجراءات القانونية.

التنمية المحلية: اكتشفنا بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في وحدات محلية أثناء حملات التفتيش

أكد خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش نفذ 26 حملة تفتيش مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .

أسامة كمال : جبر الخواطر عبادة قريبة من الله ورسالة إنسانية لا تنتهي

قال الإعلامي أسامة كمال إن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية مهمة في الوعي الإسلامي، لما تحمله من دلالات روحية عميقة، وعلى رأسها ما تضمنته من تكريم إلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الأوقاف: تخصيص 9719 مسجداً للتهجد و4812 للاعتكاف في رمضان 2026

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، عن تفاصيل الخطة الدعوية والخدمية لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة ترفع شعار "المناعة الفكرية" وتجديد الخطاب الديني عبر استقطاب أنبغ العقول ومواكبة الوسائل التكنولوجية الحديثة.