اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمحافظة البحيرة لمدة ساعتين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إيقاف محطة شرق النوبارية مؤقتًا، اليوم الأربعاء، وذلك لغسيل ونظافة الخزان الأرضي بالمحطة، في إطار أعمال الصيانة الدورية، وحرصًا على الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال بيان إعلامي صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنه سيتم توقف المحطة اعتبارًا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، الأمر الذي سيؤدي إلى تأثر إمدادات المياه عن المناطق التالية خلال فترة الأعمال: مدينة حوش عيسى، وقرى حوش عيسى، ومدينة الكوم الأخضر وأطراف أبو حمص، ومدينة أبو المطامير، وقرى جناكليس والمركب وبواغيص والحدادات، وأطراف الدلنجات وأطراف دمنهور حتى نديبة.

وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التوقف، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال المدة المحددة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.

وأكدت الشركة أن الخدمة ستعود فور الانتهاء من أعمال الغسيل طبقًا للجدول الزمني المحدد.