مدير الإغاثة الطبية بغزة: أوضاع صحية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الأدوية

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن المستشفيات تستقبل أعدادًا كبيرة من الجرحى نتيجة القصف المكثف، مشيرًا إلى أن استهداف مناطق واسعة مثل حي التفاح والزيتون وخان يونس أسفر عن 12 شهيدًا وعدد كبير من المصابين خلال ساعات الليل.

نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

أوضح أبو عفش أن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الجراحية يزيد تعقيد الوضع الصحي، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف صعبة وغير مستقرة وسط تصعيد عسكري متواصل.

استهداف المنشآت الصحية

أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعرضت للقصف، سواء في مدينة غزة أو شمالها أو جنوبها، مع محاولات مستمرة لإعادة ترتيب العمل وتشغيل الإمكانات المتبقية، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات لتتمكن الطواقم الطبية من أداء مهامها.