كيف نحمي أبناءنا من مخاطر السوشيال ميديا.. خبير يوضح

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، تفاصيل هامة لكل رب أسرة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وقال خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، إن الحماية تكون من خلال الثقافة وممارسة الرياضة، موضحًا أنه في هذه الحالة سيكون الموبايل واستخدامه في المرتبة الثانية، وليست المرتبة الأولى.

وأضاف خبير التنمية البشرية، خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على “صدى البلد”، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الأطفال عندما يمارسون الرياضة في الأندية الرياضية، سيجعلهم يخرجون طاقتهم في الألعاب.

ولفت إلى أن ممارسة الطفل في الألعاب الرياضية تجعله ينشط عقله، وأن تشجيع الطلاب والأطفال على القراءة والثقافة تجعلهم يبتعدون عن السوشيال ميديا.