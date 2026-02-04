خالد أبو بكر: حجب "روبلوكس" يهدف لحماية الأطفال من الانغماس في العالم الافتراضي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الحكومة المصرية أو الدولة المصرية قررت بشكل سريع إيقاف تشغيل بعض الألعاب الإلكترونية في مصر، ومنها منصات شهيرة مثل "روبلوكس"، مشيرًا إلى أن هذه الألعاب أصبحت متواجدة في معظم البيوت المصرية وتستقطب الجيل الجديد بشكل واسع.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القرار يعكس حرص الدولة على التعامل مع هذه الظاهرة الإلكترونية وحماية الأطفال والشباب من الانغماس في عالم افتراضي بعيد عن الواقع، مؤكدًا، أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعة مدى انتشار الألعاب وتأثيرها على الثقافة والهوية العربية.

وأوضح خالد أبو بكر أن مسألة حجب المنصات ليست مجرد إجراء قانوني، بل تتطلب فهمًا أوسع للتأثيرات المجتمعية لهذه الألعاب، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك خطط واضحة لتعويض الأطفال والشباب ببدائل تعليمية وثقافية تحافظ على الهوية الوطنية.