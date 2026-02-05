أحمد صالح: الزمالك قدم مباراة كبيرة جدًا أمام كهرباء الإسماعيلية.. وأتمنى استمرار معتمد جمال

أعرب أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه نادي الزمالك على حساب كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك لحساب الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة جدًا كأداء ونتيجة مع فريق محترم مثل كهرباء الإسماعيلية».

وأردف قائلًا: «نادي الزمالك في طريق مميز جدًا جدًا ومحدش كان يتخيل أن الزمالك يبقى في الطريق ده لافي ظل كل الأزمات التي يمر بها الفريق».

وأضاف: «الزمالك لو بيلعب بالناشئين بس فهو بتشيرت نادي الزمالك وجماهيره يظل كبير ومهما يحصل للفريق من أزمات في الفريق يبقى الزمالك كبير برده».

وحول رأيه في مسألة بقاء معتمد جمال في القيادة الفنية للفريق، قال صالح: «أتمنى معتمد جمال يكمل مع الزمالك للآخر».