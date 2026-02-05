قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة طفل.. لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان

لماذا يحتاج الأطفل لـ حشوات الأسنان
لماذا يحتاج الأطفل لـ حشوات الأسنان
هاجر هانئ

تصدر الطفل محمد ماجد الجنيدي، البالغ من العمر 3 سنوات،  مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما توفى نتيجة جرعة بنج زائدة خلال إجراء حشوات الأسنان.

لماذا قد يحتاج الأطفال إلى حشوات الأسنان


يُعدّ تسوس الأسنان شائعاً بين الأطفال، خاصةً عندما يتكون نظامهم الغذائي من الأطعمة والمشروبات السكرية، إلى جانب عدم انتظام تنظيف الأسنان بالفرشاة. في نهاية المطاف، ومع هذا النوع من النظام الغذائي وهذه العادة، سيُصاب الأطفال بتسوس الأسنان أو التجاويف نتيجة تراكم البلاك على الأسنان مع مرور الوقت.

في الفترة من 2012 إلى 2014، عانى 42% من الأطفال في أستراليا من تسوس الأسنان اللبنية، وعانى 24% من الأطفال من تسوس الأسنان الدائمة.

عندما يُحدث التسوس ثقبًا في السن، قد يوصي طبيب الأسنان عادةً بحشو السن لمنع تفاقم الحالة. تساعد حشوات أسنان الأطفال على استعادة شكل السن ووظيفته مع حمايته من المزيد من التلف. كما أن علاج التسوس مبكرًا يُساعد على الوقاية من الألم والعدوى، ويُغني عن الحاجة إلى علاجات أسنان أكثر تعقيدًا لاحقًا.

إن فهم متى يحتاج الأطفال إلى حشوات الأسنان يسمح للآباء بالتصرف مبكراً ودعم صحة فم أطفالهم.

حشوات الأسنان للأطفال
كما نعلم، حشوات الأسنان هي مواد تُستخدم لملء أجزاء من السن المتضررة من التسوس. أما عند الأطفال، فتُختار الحشوات بعناية لتناسب أعمارهم وأحجام أسنانهم واحتياجاتهم الصحية الفموية.

صُممت حشوات أسنان الأطفال لتكون آمنة وفعالة ومريحة. لا يقتصر هدف الحشوات على إصلاح السن فحسب، بل يشمل أيضاً جعل التجربة هادئة ومطمئنة قدر الإمكان للطفل.


ماذا يحدث أثناء حشو أسنان الطفل؟


يرغب العديد من الآباء في معرفة ما يحدث أثناء حشو أسنان الطفل، حتى يتمكنوا من تحضير طفلهم مسبقًا والتأكد من أنه هادئ عند إجراء العلاج.

تتضمن عملية حشو الأسنان النموذجية للأطفال ما يلي:

فحص السن برفق وتأكيد خطة العلاج
استخدام مخدر موضعي (إذا لزم الأمر) للحفاظ على راحة المنطقة
إزالة الجزء المتسوس من السن
تنظيف المنطقة ووضع مادة الحشو
تشكيل وتلميع الحشوة بحيث تبدو طبيعية
عادةً ما تكون العملية سريعة وتركز على تهدئة الطفل. كما يجب أن يكون طبيب الأسنان قادراً على شرح كل خطوة لك ولطفلك بلغة مناسبة للأطفال للمساعدة في تخفيف الخوف والقلق. بل إن بعض العيادات توفر شاشة تلفزيون لتهدئة الأطفال وإبقائهم مسترخين أثناء سير العلاج.

المصدر: dentistnearmemerrylands.

الأسنان تراكم البلاك التسوس طبيب الأسنان علاج التسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج

مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية

وزيرة التنمية المحلية تصل الدقهلية لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

رقمنة

رقمنة بوابات رسوم شحن السيارات لأول مرة في مصر.. تفاصيل

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد