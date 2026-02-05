بعد وفاة طفل.. لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان

تصدر الطفل محمد ماجد الجنيدي، البالغ من العمر 3 سنوات، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما توفى نتيجة جرعة بنج زائدة خلال إجراء حشوات الأسنان.

لماذا قد يحتاج الأطفال إلى حشوات الأسنان



يُعدّ تسوس الأسنان شائعاً بين الأطفال، خاصةً عندما يتكون نظامهم الغذائي من الأطعمة والمشروبات السكرية، إلى جانب عدم انتظام تنظيف الأسنان بالفرشاة. في نهاية المطاف، ومع هذا النوع من النظام الغذائي وهذه العادة، سيُصاب الأطفال بتسوس الأسنان أو التجاويف نتيجة تراكم البلاك على الأسنان مع مرور الوقت.

في الفترة من 2012 إلى 2014، عانى 42% من الأطفال في أستراليا من تسوس الأسنان اللبنية، وعانى 24% من الأطفال من تسوس الأسنان الدائمة.

عندما يُحدث التسوس ثقبًا في السن، قد يوصي طبيب الأسنان عادةً بحشو السن لمنع تفاقم الحالة. تساعد حشوات أسنان الأطفال على استعادة شكل السن ووظيفته مع حمايته من المزيد من التلف. كما أن علاج التسوس مبكرًا يُساعد على الوقاية من الألم والعدوى، ويُغني عن الحاجة إلى علاجات أسنان أكثر تعقيدًا لاحقًا.

إن فهم متى يحتاج الأطفال إلى حشوات الأسنان يسمح للآباء بالتصرف مبكراً ودعم صحة فم أطفالهم.

حشوات الأسنان للأطفال

كما نعلم، حشوات الأسنان هي مواد تُستخدم لملء أجزاء من السن المتضررة من التسوس. أما عند الأطفال، فتُختار الحشوات بعناية لتناسب أعمارهم وأحجام أسنانهم واحتياجاتهم الصحية الفموية.

صُممت حشوات أسنان الأطفال لتكون آمنة وفعالة ومريحة. لا يقتصر هدف الحشوات على إصلاح السن فحسب، بل يشمل أيضاً جعل التجربة هادئة ومطمئنة قدر الإمكان للطفل.



ماذا يحدث أثناء حشو أسنان الطفل؟



يرغب العديد من الآباء في معرفة ما يحدث أثناء حشو أسنان الطفل، حتى يتمكنوا من تحضير طفلهم مسبقًا والتأكد من أنه هادئ عند إجراء العلاج.

تتضمن عملية حشو الأسنان النموذجية للأطفال ما يلي:

فحص السن برفق وتأكيد خطة العلاج

استخدام مخدر موضعي (إذا لزم الأمر) للحفاظ على راحة المنطقة

إزالة الجزء المتسوس من السن

تنظيف المنطقة ووضع مادة الحشو

تشكيل وتلميع الحشوة بحيث تبدو طبيعية

عادةً ما تكون العملية سريعة وتركز على تهدئة الطفل. كما يجب أن يكون طبيب الأسنان قادراً على شرح كل خطوة لك ولطفلك بلغة مناسبة للأطفال للمساعدة في تخفيف الخوف والقلق. بل إن بعض العيادات توفر شاشة تلفزيون لتهدئة الأطفال وإبقائهم مسترخين أثناء سير العلاج.

