الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
توك شو

عمرو غنيم : ضعف الوعي المجتمعي يهدم التنمية ويخلق مقاومة غير مقصودة

عمرو غنيم
عمرو غنيم
محمد البدوي

قال الدكتور عمرو غنيم، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن الوعي المجتمعي ليس مجرد معرفة أو سماع، بل هو إجراء جمعي يجعل الفرد مدركًا لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وكيف يعمل، وما هو دوره داخل المنظومة. 

القيم والأعراف 

وأضاف أن الوعي يعني أن الشخص يعرف حقوقه وواجباته، ويدرك القيم والأعراف التي تنظم السلوك، ويعي المشكلات الحقيقية في مجتمعه بعيدًا عن الصورة المزيفة التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي، ويستطيع الربط بين سلوكه الفردي والنتائج التي تؤثر على المجتمع ككل، ليشعر أنه شريك في المجتمع وليس معزولًا عنه.

ضعف الوعي المجتمعي

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على شاشة «المحور»، أن ضعف الوعي المجتمعي قادر على هدم إنجازات تنموية كبيرة بشكل تراكمي وخطير، مشددًا على أن التنمية ليست مجرد مبانٍ وبنية تحتية، بل هي أيضًا سلوك الأفراد، فإذا أنشأت الدولة مشروعات كبرى مثل شبكات الطرق أو المستشفيات أو المدارس، فإن غياب الوعي يجعل المواطن يتعامل معها وكأنها ليست ملكه، فيهمِلها أو يسيء استخدامها، فتتحول الإنجازات إلى أعباء تنهار سريعًا.

مقاومة غير مقصودة للتنمية

وأضاف أن ضعف الوعي يخلق مقاومة غير مقصودة للتنمية، حيث يعارض الناس أحيانًا مشروعات جيدة ليس لأنها خاطئة، بل لأنهم لم يفهموها أو لأن الشائعات سبقت المعلومات، فيتوقف المشروع أو يتشوه. ولذلك، يؤكد علماء الاجتماع أن التنمية التي لا يواكبها وعي مجتمعي تبقى شكلية وهشة من الداخل.

بناء الإنسان ووعيه 

وأكد غنيم أن بناء الإنسان ووعيه لا يقل أهمية عن المشروعات التنموية والبنية التحتية، لأن المجتمع الواعي هو الضمان الحقيقي لاستمرار أي إنجاز واستفادة الأجيال القادمة منه.

إطلاق مبادرات عديدة

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بإطلاق مبادرات عديدة، منها المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية»، إلى جانب تشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية لأول مرة في مصر.

وأشار غنيم إلى أن أخطر أشكال غياب الوعي في الفترة الأخيرة يتمثلان في شكلين رئيسيين: الأول هو الوعي الزائف، حيث يظن البعض أنهم يمتلكون وعيًا بينما هو مبني على محتوى السوشيال ميديا أو عناوين ومقاطع مجتزأة، فيتشبثون بآرائهم دون معرفة حقيقية.

العمل الجماعي أو الإصلاح المجتمعي

واعتبر أن هذا النوع أخطر من الجهل، لأن الجاهل يمكن أن يتعلم، بينما الواعي زائفًا يقاوم الفهم، أما الشكل الثاني فهو الفردانية المفرطة، حيث يغيب الإحساس بالمصلحة العامة ويسود منطق «أنا مالي»، مما يكسر أي محاولة للعمل الجماعي أو الإصلاح المجتمعي.

وأشار إلى أن بناء الوعي لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل هو منظومة تبدأ بالأسرة باعتبارها المصنع الأول للوعي، حيث يتعلم الطفل معنى الصح والخطأ والاحترام والمسؤولية، يليها التعليم الذي يجب أن يكوّن عقلًا نقديًا قادرًا على التمييز بين المعلومة والشائعة، لا مجرد الحفظ والتلقين، ثم يأتي الإعلام الذي يمكن أن يبني الوعي أو يهدمه، فإذا بسط القضايا دون تسطيح وشرحها دون تخويف كان شريكًا في البناء، أما إذا ركض وراء الترند وهول القضايا المعقدة فإنه يساهم في خلق وعي زائف أخطر من الجهل.

ناسنا الوعي المجتمعي شبكات الطرق بناء الإنسان

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

