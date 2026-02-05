تشغيل الماموجرام بمستشفى قوص للكشف المبكر عن أورام الثدى | صور

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل جهاز المامو جرام الحديث بمستشفى قوص المركزي، في إطار خطة مديرية الصحة بقنا في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن جهاز الماموجرام يُعدُ من أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في إجراء أشعة الثدي للكشف المبكر عن أورام الثدي وتشخيصها بدقة عالية ، كما يساهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية للإكتشاف المبكر لأورام الثدي.

وأضاف صادق، ويسهم الجهاز في تشخيص الحالات المبكرة من الأورام سواء للحالات المحولة من الوحدات الصحية بالمراكز والقرى، أو من أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ، بما يعزز سرعة التدخل الطبي وتحسين فرص العلاج.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تشغيل هذا الجهاز يأتي ضمن الجهود المستمرة للمديرية لتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة ورفع كفاءتها وتوفير أحدث الأجهزة الطبية الحديثة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في مجال الإكتشاف المبكر للأمراض، بما يسهم في تحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات.

وأوضح الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركز، بأن الجهاز يتميز بقدرته على تصوير الثدي بدقة عالية مع تقليل التعرض للإشعاع ، كما يُتيح تصوير ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد مما يساعد الأطباء على تقييم أي تغيرات دقيقة في نسيج الثدي وتشخيص الحالات مبكراً.

وأضاف النحاس، بأن تشغيل الجهاز الجديد يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين ويقلل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى ويتيح متابعة ورعاية أفضل للحالات، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الإنتهاء من إصلاح جهاز الأشعة المقطعية وعودة تشغيل ليقدم خدمات الأشعة للمترددين من المواطنين.