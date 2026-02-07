قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
مصر تُطلق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة
رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال
4 تغييرات أساسية .. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات المجانية الناقلة
مدبولي: الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال الناشئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تؤثر على الكبد…هذه الآثار الجانبية الشائعة لأدوية خفض الكوليسترول

أدوية الكوليسترول
أدوية الكوليسترول
هاجر هانئ

غالبا ما يصف أخصائيو الرعاية الصحية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، تساعد الستاتينات على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تشمل الستاتينات أتورفاستاتين (ليبيتور)، فلوفاستاتين (ليسكول إكس إل)، لوفاستاتين (ألتوبريف)، بيتافاستاتين (ليفالو)، برافاستاتين، روزوفاستاتين (كريستور)، وسيمفاستاتين (زوكور).

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول. لكن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمنع الستاتين إنزيما يحتاجه الكبد لصنع الكوليسترول. يؤدي هذا إلى إزالة الكبد للكوليسترول من الدم.

في حين أن الستاتينات فعالة وآمنة لمعظم الأشخاص، فقد تم ربطها بآلام العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي والضباب العقلي لدى بعض الأشخاص. نادرا ما تسبب تلف الكبد.

إذا كنت تعتقد أن الستاتين يسبب آثارا جانبية، فلا تتوقف فقط عن تناول الحبوب. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك. قد يساعد التغيير في كمية الدواء التي تتناولها أو حتى نوع مختلف من الأدوية.

ما هي الآثار الجانبية لأدوية خفض الكوليسترول؟

-آلام العضلات وتلفها

واحدة من أكثر الشكاوى شيوعا للأشخاص الذين يتناولون الستاتين هي آلام العضلات. قد تشعر بهذا الألم على أنه وجع أو تعب أو ضعف في عضلاتك. يمكن أن يكون الألم إزعاجا خفيفا، أو يمكن أن يكون خطيرا بما يكفي لجعل من الصعب القيام بأنشطتك اليومية.

ومع ذلك، وجد الباحثون "تأثير نوسيبو" عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من آلام العضلات من الستاتين. تأثير نوسيبو يعني الأشخاص الذين يتوقعون تأثيرا جانبيا سلبيا من تقرير الدواء الذي يعانون من التأثير الجانبي المحتمل بمعدلات أعلى مما يجب أن يسببه الدواء.

الخطر الحقيقي للإصابة بألم العضلات من تناول الستاتين هو حوالي 5٪ أو أقل مقارنة بتناول الدواء الوهمي. الدواء الوهمي هو حبة لا تحتوي على دواء. وجدت الدراسات أن الناس توقفوا عن تناول الحبوب بسبب آلام العضلات حتى عندما كانوا يتناولون دواء وهمي. يمكن أن يكون مؤشر قوي لما إذا كنت ستعاني من آلام في العضلات عند تناول الستاتين هو ما إذا كنت تقرأ عن الآثار الجانبية المحتملة.

نادرا جدا، يمكن أن تسبب الستاتينات تلفا في العضلات يهدد الحياة يسمى انحلال الربيدات (rab-doe-my-OL-ih-sis). يمكن أن يسبب انحلال الربيدات آلاما شديدة في العضلات وتلف الكبد والفشل الكلوي والموت. خطر الآثار الجانبية الخطيرة جدا منخفض للغاية. تحدث حالات قليلة فقط من انحلال الربيدات لكل مليون شخص يتناولون الستاتين. يمكن أن يحدث انحلال الربيدات عند تناول الستاتين مع أدوية معينة أو إذا كنت تتناول جرعة عالية من الستاتين.

-تلف الكبد

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب استخدام الستاتين زيادة في مستوى الإنزيمات في الكبد. تشير هذه الإنزيمات إلى الالتهاب. إذا كانت الزيادة خفيفة فقط، يمكنك الاستمرار في تناول الستاتين. نادرا، إذا كانت الزيادة شديدة، فقد تحتاج إلى تجربة ستاتين مختلف.

على الرغم من أن مشاكل الكبد نادرة، إلا أن فريق الرعاية الصحية الخاص بك قد يطلب اختبار إنزيم الكبد قبل أو بعد وقت قصير من البدء في تناول الستاتين. لن تحتاج إلى أي اختبارات أخرى لإنزيم الكبد ما لم تبدأ في الحصول على علامات مشكلة في الكبد.

اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من التعب أو الضعف غير المعتاد أو فقدان الشهية أو الألم في الجزء العلوي من المعدة أو البول الداكن اللون أو اصفرار بشرتك أو عينيك.

-زيادة نسبة السكر في الدم أو مرض السكري من النوع 2

من الممكن أن يزداد مستوى السكر في الدم، المعروف باسم جلوكوز الدم، عند تناول الستاتين. قد يؤدي ذلك إلى مرض السكري من النوع الثاني. الخطر صغير ولكنه مهم بما يكفي للولايات المتحدة. أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) تحذيرا على ملصقات الستاتين حول مستويات الجلوكوز في الدم والسكري.


 

الزيادة في نسبة السكر في الدم صغيرة. ولا يسبب القلق ما لم يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل. قد يكون الأشخاص المصابون بمقدمات السكري أو مرض السكري أكثر وعيا بأن مستويات السكر في الدم ترتفع عندما يبدأون في تناول الستاتين.

لكن الستاتين يمنع أيضا النوبات القلبية لدى مرضى السكري. من المرجح أن تفوق فائدة تناول الستاتينات الخطر الصغير لارتفاع مستوى السكر في الدم. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك مخاوف.


 

-الآثار الجانبية العصبية

تحذر إدارة الغذاء والدواء على ملصقات الستاتين من أن بعض الأشخاص أصيبوا بفقدان الذاكرة أو الارتباك أثناء تناول الستاتين. تنعكس هذه الآثار الجانبية بمجرد التوقف عن تناول الأدوية. هناك أدلة محدودة لإثبات علاقة السبب والنتيجة، ووجدت العديد من الدراسات أن الستاتينات ليس لها أي تأثير على الذاكرة. تحدث إلى فريق الرعاية الخاص بك إذا كنت تعاني من فقدان الذاكرة أو الارتباك أثناء تناول الستاتين.

كان هناك أيضا أدلة على أن الستاتين قد يساعد في وظائف الدماغ - لدى الأشخاص المصابين بالخرف، على سبيل المثال. لا يزال هذا قيد الدراسة. لا تتوقف عن تناول دواء الستاتين قبل التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

المصدر:mayoclinc

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول الستاتين خفض الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

آيفون جديد

آبل تستعد لإطلاق iPhone 17e .. كم سعره المتوقع؟

iOS 26.4

مفاجآت آبل لمستخدمي آيفون.. اكتشف أبرز الميزات في تحديثي iOS 26.3 وiOS 26.4

أنثروبيك

نموذج أنثروبيك الجديد يكتشف 500 ثغرة برمجية عالية الخطورة

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد