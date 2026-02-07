تؤثر على الكبد…هذه الآثار الجانبية الشائعة لأدوية خفض الكوليسترول

غالبا ما يصف أخصائيو الرعاية الصحية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، تساعد الستاتينات على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تشمل الستاتينات أتورفاستاتين (ليبيتور)، فلوفاستاتين (ليسكول إكس إل)، لوفاستاتين (ألتوبريف)، بيتافاستاتين (ليفالو)، برافاستاتين، روزوفاستاتين (كريستور)، وسيمفاستاتين (زوكور).

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول. لكن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمنع الستاتين إنزيما يحتاجه الكبد لصنع الكوليسترول. يؤدي هذا إلى إزالة الكبد للكوليسترول من الدم.

في حين أن الستاتينات فعالة وآمنة لمعظم الأشخاص، فقد تم ربطها بآلام العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي والضباب العقلي لدى بعض الأشخاص. نادرا ما تسبب تلف الكبد.

إذا كنت تعتقد أن الستاتين يسبب آثارا جانبية، فلا تتوقف فقط عن تناول الحبوب. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك. قد يساعد التغيير في كمية الدواء التي تتناولها أو حتى نوع مختلف من الأدوية.

ما هي الآثار الجانبية لأدوية خفض الكوليسترول؟

-آلام العضلات وتلفها

واحدة من أكثر الشكاوى شيوعا للأشخاص الذين يتناولون الستاتين هي آلام العضلات. قد تشعر بهذا الألم على أنه وجع أو تعب أو ضعف في عضلاتك. يمكن أن يكون الألم إزعاجا خفيفا، أو يمكن أن يكون خطيرا بما يكفي لجعل من الصعب القيام بأنشطتك اليومية.

ومع ذلك، وجد الباحثون "تأثير نوسيبو" عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من آلام العضلات من الستاتين. تأثير نوسيبو يعني الأشخاص الذين يتوقعون تأثيرا جانبيا سلبيا من تقرير الدواء الذي يعانون من التأثير الجانبي المحتمل بمعدلات أعلى مما يجب أن يسببه الدواء.

الخطر الحقيقي للإصابة بألم العضلات من تناول الستاتين هو حوالي 5٪ أو أقل مقارنة بتناول الدواء الوهمي. الدواء الوهمي هو حبة لا تحتوي على دواء. وجدت الدراسات أن الناس توقفوا عن تناول الحبوب بسبب آلام العضلات حتى عندما كانوا يتناولون دواء وهمي. يمكن أن يكون مؤشر قوي لما إذا كنت ستعاني من آلام في العضلات عند تناول الستاتين هو ما إذا كنت تقرأ عن الآثار الجانبية المحتملة.

نادرا جدا، يمكن أن تسبب الستاتينات تلفا في العضلات يهدد الحياة يسمى انحلال الربيدات (rab-doe-my-OL-ih-sis). يمكن أن يسبب انحلال الربيدات آلاما شديدة في العضلات وتلف الكبد والفشل الكلوي والموت. خطر الآثار الجانبية الخطيرة جدا منخفض للغاية. تحدث حالات قليلة فقط من انحلال الربيدات لكل مليون شخص يتناولون الستاتين. يمكن أن يحدث انحلال الربيدات عند تناول الستاتين مع أدوية معينة أو إذا كنت تتناول جرعة عالية من الستاتين.

-تلف الكبد

في بعض الأحيان، يمكن أن يسبب استخدام الستاتين زيادة في مستوى الإنزيمات في الكبد. تشير هذه الإنزيمات إلى الالتهاب. إذا كانت الزيادة خفيفة فقط، يمكنك الاستمرار في تناول الستاتين. نادرا، إذا كانت الزيادة شديدة، فقد تحتاج إلى تجربة ستاتين مختلف.

على الرغم من أن مشاكل الكبد نادرة، إلا أن فريق الرعاية الصحية الخاص بك قد يطلب اختبار إنزيم الكبد قبل أو بعد وقت قصير من البدء في تناول الستاتين. لن تحتاج إلى أي اختبارات أخرى لإنزيم الكبد ما لم تبدأ في الحصول على علامات مشكلة في الكبد.

اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من التعب أو الضعف غير المعتاد أو فقدان الشهية أو الألم في الجزء العلوي من المعدة أو البول الداكن اللون أو اصفرار بشرتك أو عينيك.

-زيادة نسبة السكر في الدم أو مرض السكري من النوع 2

من الممكن أن يزداد مستوى السكر في الدم، المعروف باسم جلوكوز الدم، عند تناول الستاتين. قد يؤدي ذلك إلى مرض السكري من النوع الثاني. الخطر صغير ولكنه مهم بما يكفي للولايات المتحدة. أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) تحذيرا على ملصقات الستاتين حول مستويات الجلوكوز في الدم والسكري.





الزيادة في نسبة السكر في الدم صغيرة. ولا يسبب القلق ما لم يحدث عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل. قد يكون الأشخاص المصابون بمقدمات السكري أو مرض السكري أكثر وعيا بأن مستويات السكر في الدم ترتفع عندما يبدأون في تناول الستاتين.

لكن الستاتين يمنع أيضا النوبات القلبية لدى مرضى السكري. من المرجح أن تفوق فائدة تناول الستاتينات الخطر الصغير لارتفاع مستوى السكر في الدم. تحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك مخاوف.





-الآثار الجانبية العصبية

تحذر إدارة الغذاء والدواء على ملصقات الستاتين من أن بعض الأشخاص أصيبوا بفقدان الذاكرة أو الارتباك أثناء تناول الستاتين. تنعكس هذه الآثار الجانبية بمجرد التوقف عن تناول الأدوية. هناك أدلة محدودة لإثبات علاقة السبب والنتيجة، ووجدت العديد من الدراسات أن الستاتينات ليس لها أي تأثير على الذاكرة. تحدث إلى فريق الرعاية الخاص بك إذا كنت تعاني من فقدان الذاكرة أو الارتباك أثناء تناول الستاتين.

كان هناك أيضا أدلة على أن الستاتين قد يساعد في وظائف الدماغ - لدى الأشخاص المصابين بالخرف، على سبيل المثال. لا يزال هذا قيد الدراسة. لا تتوقف عن تناول دواء الستاتين قبل التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

المصدر:mayoclinc