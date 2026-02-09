قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt: ارتفاع إجمالي الأصول لـ347 مليار جنيه و الودائع ترتفع لـ278 مليارًا بنهاية العام الماضي

مصرف أبوظبي الاسلامي
مصرف أبوظبي الاسلامي
محمد يحيي

 أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt" عن تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي لجميع قطاعات الأعمال بالمصرف. 
وكشفت المصرف عن نتائج أعماله السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، خلال مؤتمر صحفي، بحضور محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt"، وقيادات المصرف التنفيذية، حيث نجح المصرف في تحقيق معدلات أداء متميزة بالمقارنة بنفس الفترة في العام السابق له.


وتعليقا على النتائج الاستثنائية؛ قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt"، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بالتقدم والتطور الذي نحققه عاما بعد عام، وقد كان 2025 هو عام استمرار مسيرة التفوق الاستثنائية للمصرف، فكافة المؤشرات تظهر الصورة الكاملة للأداء المتميز للمصرف، وسط توسع في جميع قطاعات الأعمال، وخطط توسعية متتالية، ليقدم قصة نجاح حقيقية ونموذج للتميز في السوق المصري وسوق الصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص".


ووفقا للنتائج المعلنة؛ حققت إجمالي الأصول نموًا بمبلغ 87 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 33% ليصل إلى 347 مليار جنيه، مقابل 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024. وحققت إجمالي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء نموًا بمبلغ 55 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53 % لتسجل159.5 مليارات جنيه، مقابل 104.4 مليار جنيه بنهاية 2024، وكذلك حققت إجمالي ودائع العملاء نموًا بمبلغ 78 مليار جنيه، بنسبة زيادة 39% لتبلغ 278 مليار جنيه، مقابل 200 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 12.6 مليار جنيه، مقابل 9.02 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه، بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة. كما أعلن المصرف أنه لا يوجد لديه أي أرباح غير استثنائية، سواء كانت نتيجة فروق أسعار عملة أو صفقات غير متكررة.    
وعلى صعيد معدلات النمو في الربحية؛ فقد سجلت إجمالي الإيرادات مبلغ 23.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه، بنسبة 31 % مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما بلغ صافي الدخل من العائد مبلغ 20.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.9 مليار جنيه، بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة. 
وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 2.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 835 مليون جنيه، بنسبة 44% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس ثقة وتوقعات المساهمين والمستثمرين بالمصرف.

وتعكس قوة نتائج "مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt" خلال عام 2025 معدلات الكفاءة العالية من حيث الأداء، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 44%، وسجلت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 17.2% بنسبة تحسن 0.19% -، وبلغ معيار كفاية رأس المال 19.44%.
وبالتزامن مع النتائج المالية القوية؛ تمكن المصرف من اقتناص 45 جائزة مرموقة لعام 2025 من مؤسسات مالية دولية وإقليمية كبرى، ليُتوَّج من جديد بلقب أفضل وأكبر بنك إسلامي في مصر لعام 2025، تأكيدًا على مسيرته المليئة بالإنجازات، التي تحكي قصة تميّز متجددة كل عام.
كما استطاع المصرف أن يعزز مكانته بالسوق كأفضل بنك إسلامي في مصر للعام الثامن على التوالي من مجلة "جلوبال فينانس" العالمية، كذلك حصد المصرف 6 جوائز دولية كأفضل بنك إسلامي مستدام، ويواصل المصرف خطته للتوسع من خلال الخدمات الجديدة وشبكة الفروع والتي بلغت 75 فرعًا بالقاهرة والمحافظات.

مصرف أبوظبي الاسلامي اخبار مصر مال واعمال الصيرفة الاسلامية قطاع الاعمال نتائج الاعمال معدل الودائع

