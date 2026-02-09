تعد تتبيلة الدجاج السريعة من الأشياء التي ترغب الكثير من النساء في معرفتها لتتمكن من تجهيزها لشهر رمضان الكريم حيث أنها تسهل عليها مهمة الطهى خلال ساعات الصيام.

نعرض لكم طريقة عمل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تتبيلة الدجاج

السريعة

بصل

طماطم

فلفل رومي

ملح

فلفل اسود

زيت

زبادي

صلصة طماطم

زعتر

ماء

خل ابيض

طريقة عمل تتبيلة الدجاج السريعة

في كبة على النار ضعي كل مكونات التتبيلة في الكبة واخفقيها جيدا.

تبلي الدجاج واحفظيه في أكياس محكمة الغلق واتركيه في الفريزر لحين الاستخدام في شهر رمضان الكريم.