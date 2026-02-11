قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بنمو 80%.. حجم الأوراق المخصمة تسجل 113 مليار جنيه في 11 شهرًا

الرقابة المالية- صورة أرشيفية
الرقابة المالية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي بنسبة 79.8 % على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو 113.3 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بنسبة نمو 54.4%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 23.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر  2024، بنمو 123%.

عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 930 شركة بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 700 شركة بنهاية شهر نوفمبر عام 2024، بارتفاع 32.9%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية نوفمبر 2025 نحو 49.8 مليار جنيه مقارنة 32 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 بنمو بلغ 56.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

نشاط التخصيم

يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).

