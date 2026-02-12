النواوي: الرقمنة بوابة الاستثمار وضبط الاقتصاد

قال محمد النواوي، الباحث التكنولوجي والمدون التقني، إن التحول الرقمي على المستويين الاقتصادي والإداري يسهم بشكل مباشر في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن الرقمنة مكنت الشركات من التواصل بصورة أسرع، مع إحكام الرقابة على المبيعات والضرائب، ما أسهم في تقليص وإغلاق مصادر غير شرعية كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

نقطة انطلاق حقيقية

وأوضح النواوي، خلال لقائه ببرنامج «ناسنا» المذاع على فضائية «المحور»، أن الرقمنة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لجذب الاستثمارات، إذ تتيح للدول والمستثمرين الاطلاع بدقة على بيانات السوق ومؤشراته قبل اتخاذ القرارات، لافتًا إلى أن عددًا من الدول حقق نجاحات ملموسة بفضل تبني سياسات التحول الرقمي الشامل.

الأساس الفكري والثقافي

وفيما يتعلق بقرار حجب لعبة «روبلوكس» في مصر، أشار إلى أن الدافع الأساسي وراء ذلك يرتبط بحماية الأطفال والحفاظ على هويتهم، موضحًا أن السنوات الأولى من عمر الطفل، خاصة حتى سن العاشرة، تشكل الأساس الفكري والثقافي والأخلاقي لشخصيته.

مخاطر تتعلق بالخصوصية

وأضاف أن تعرّض الأطفال لمحتوى أو تفاعلات غير منضبطة عبر بعض الألعاب الإلكترونية قد يحمل مخاطر تتعلق بالخصوصية أو يعرضهم لسلوكيات لا تتوافق مع القيم المجتمعية والدينية، مؤكدًا أهمية دور الأسرة والدولة في المتابعة والتوعية لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا.