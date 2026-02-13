قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
برلمان

برلماني: خفض الدين يعكس قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية والتنموية

عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ

أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ ، أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تركز في المرحلة الحالية على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وخفض الدين العام، مؤكداً أن هذه الخطوات تعتبر أولوية لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو.

و أوضح" هلال" أن الحكومة تعيد التأكيد على مسار أصبح حتميًا في ظل الضغوط المالية المتزايدة داخليًا وخارجيًا، لافتا إلى أن تأكيد الدولة على خفض الدين يعكس إدراكًا رسميًا لحجم الأعباء التي يفرضها على الموازنة العامة وقدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال عضو الشيوخ أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان الأولويات، بقدر ما يكمن في آليات التنفيذ وقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

وتابع:" يبقى الرهان الأساسي على أن تنعكس هذه التوجهات في صورة نمو اقتصادي مستدام، وزيادة في الإنتاج وفرص العمل، وتحسن ملموس في مستوى المعيشة، بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن ويحوّل الأهداف المعلنة إلى نتائج واقعية على الأرض".
 

