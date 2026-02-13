قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

شكوك حول إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 في موعدها.. ما السبب؟

أحمد أيمن

أثارت تقارير إعلامية، حالة من الجدل بشأن إمكانية إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 في موعدها المحدد، في ظل التحديات التنظيمية التي تواجه الدول المستضيفة، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا، التي حصلت على شرف تنظيم البطولة بشكل مشترك.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة الأفريقية لم تسِر بالوتيرة المطلوبة حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية والمنشآت الرياضية لاستقبال البطولة في توقيتها المقرر. 

وتشمل هذه التحديات تأخر أعمال تطوير الملاعب، إلى جانب الحاجة لاستكمال عدد من المشروعات المرتبطة بالنقل والإقامة والخدمات اللوجستية.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2027

تُعد النسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا “تاريخية”، كونها أول مرة تُنظم فيها المنافسات بشكل مشترك بين ثلاث دول في منطقة شرق إفريقيا، وهو ما يتطلب تنسيقاً كبيراً على مستوى التنظيم والتجهيزات، إلا أن هذا النموذج يفرض في الوقت ذاته أعباء إضافية على الدول المستضيفة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعايير الفنية وضمان جاهزية المنشآت وفق متطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما تشير التقارير إلى أن هناك قلقاً داخل الأوساط الكروية من احتمالية عدم اكتمال الاستعدادات في الوقت المناسب، وهو ما قد يدفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى إعادة تقييم الموقف خلال الفترة المقبلة. 

ورغم عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن، فإن السيناريوهات المحتملة قد تشمل منح مهلة إضافية للدول المنظمة لتسريع وتيرة العمل، أو اتخاذ إجراءات بديلة في حال استمرار التأخير.

ما مصير بطولة أمم أفريقيا 2027؟

وتتزايد الضغوط على الدول الثلاث في ظل أهمية البطولة على المستويين الرياضي والاقتصادي، إذ يُنظر إليها كفرصة لتعزيز البنية التحتية السياحية والرياضية في المنطقة، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

من جانب آخر، تسعى الحكومات المعنية إلى التأكيد على التزامها بتنفيذ المشروعات المطلوبة، مع إعلان خطط لتسريع عمليات الإنشاء والتطوير، بما يضمن الوفاء بالمعايير الدولية واستضافة البطولة في أفضل صورة ممكنة.

وفي الوقت الراهن، يظل مصير إقامة البطولة في موعدها الأصلي مرتبطاً بمدى قدرة الدول المنظمة على تجاوز العقبات الحالية والانتهاء من التحضيرات خلال الفترة الزمنية المتبقية، وهو ما سيحسمه تقييم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الأشهر المقبلة.

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

غسول الفم

هل استخدام غسول الفم في نهار رمضان يفسد الصوم؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء بعد صلاة العشاء.. ردد أفضل الأدعية الثابتة عن النبي

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

