محاكمة 32 متهمًا بخلية اللجان الإدارية.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 32 متهما في القضية رقم 22697 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بخلية اللجان الإدارية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2008 وحتي 30 مايو 2023، المتهمون من الأول للرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الخامس إذاعة أخبار كاذبة من الخارج لتكدير السلم العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.