لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
الأسهم الأمريكية تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر رغم هدوء التضخم

أنهت الأسهم الأميركية أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر، إذ ضغطت المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل أرباح الشركات على أداء المؤشرات، رغم التفاؤل بأن تباطؤ التضخم قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) يوم الجمعة، إذ عجز عن التعافي من التراجعات الحادة التي شهدها خلال الجلسات الثلاث السابقة مع هبوط أسهم التكنولوجيا. وفي المحصلة، سجّل المؤشر المرجعي أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر، متراجعاً 1.4%، مسجلاً انخفاضاً لأسبوعين متتاليين مع امتداد مخاوف الذكاء الاصطناعي من قطاع إلى آخر.

اندفاع شركات التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي قد يرتد سلباً على سوق السندات

وكان سهم "إكسبيديا غروب" (Expedia Group) من بين الأسوأ أداءً في المؤشر، متراجعاً بفعل استمرار المخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي، حتى بعد تقديم توجيهات أفضل من المتوقع.

أغلق مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) المثقل بأسهم التكنولوجيا مرتفعاً 0.2%، فيما حقق مؤشر "داو جونز" الصناعي مكسباً طفيفاً بنسبة 0.1% يوم الجمعة.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على وول ستريت

قال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق لدى "جونز تريدينغ إنستيتيوشنال سيرفيسز" (JonesTrading Institutional Services) في مكالمة تليفونية: "على مدى ثلاث سنوات، كان الجميع يخبروننا كيف سيغير الذكاء الاصطناعي العالم وسيحسن الكفاءات ويغير كل ما نقوم به".

الأسهم الأميركية الأسهم التضخم تباطؤ التضخم الفيدرالي أسعار الفائدة

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم

الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

