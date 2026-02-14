متى بشاي: “أهلاً رمضان” توازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن معارض "أهلاً رمضان" تمثل إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال شبكة معارض منتشرة في مختلف المحافظات توفر السلع الرمضانية بأسعار عادلة ومتوازنة.

وأوضح بشاي أن فلسفة المبادرة لا تقوم على البيع بأسعار تؤدي إلى خسائر للتجار، وإنما تستهدف تحقيق معادلة عادلة تضمن استقرار السوق والحفاظ على المنافسة المشروعة، مع الحد من أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين أو تُخل بتوازن العرض والطلب.

وأشار بشاي إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور رئيسي في التوسع بافتتاح المعارض في جميع المحافظات، بالتوازي مع التعاون مع الجهات الحكومية المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع أي زيادات سعرية غير مبررة.

وأضاف بشاي أن الدولة تعتمد على آليات متعددة لتعزيز استقرار السوق، من بينها زيادة المعروض من السلع عبر منافذ متنوعة، والعمل على تقليص حلقات التداول الوسيطة، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلك النهائي بأسعار أكثر تنافسية.

وأكد بشاي أن معارض "أهلاً رمضان" تسهم بصورة فعالة في تعزيز توافر السلع، لا سيما الاستراتيجية منها، بما يدعم جهود ضبط الأسواق والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والموردين والتجار لضمان توافر الكميات الكافية طوال فترة المعارض، مع المتابعة المستمرة للأسعار وجودة المنتجات المعروضة.